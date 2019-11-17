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У Тбілісі протестувальники заблокували всі входи до парламенту

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 19:45
У Тбілісі протестувальники заблокували всі входи до парламенту
Фото: протести у Грузії (twitter.com/OlegPanfilov7)

Протестувальники поставили намети біля входів в парламент

У Тбілісі учасники акції заблокували всі три входи у будівлю парламенту Грузії. Про це повідомляє "Новости-Грузия".

За інформацією видання "Грузія Online", протестувальники поставили намети біля входів у парламент і планують встановити 24-годинне чергування. За словами протестувальників, протест не закінчиться, поки вимоги мітингувальників не будуть задоволені.

"Ми не дозволимо особовому обслуговуючому персоналу Бідзіна Іванішвілі (лідер правлячої партії "Грузинська мрія") увійти в цю будівлю. Якщо вони хочуть потрапити в нього, нехай тоді призначать позачергові пропорційні вибори", - цитує видання слова учасника акції.

Нагадаємо, в Грузії члени опозиційних партій, а також громадські активісти приступили до пікетування усіх входів в парламент, щоб не дати можливість працювати депутатам.

РБК-Україна писало, що в Грузії сьогодні, 17 листопада, відновилася антиурядова акція протесту, учасники яких висловлюють обурення з-за відхилення парламентом виборчої реформи. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі. Учасники акції збираються під будівлею грузинського парламенту. Акцію протесту зібрали понад 20 політичних партій, включаючи найбільші опозиційні сили "Єдиний національний рух" і "Європейська Грузія".

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