У Тбілісі відбулася акції за євроінтеграцію Грузії. Зеленський звернувся до учасників

Учасники акції вимагають виконання угоди, укладеної між грузинською владою і опозицією за посередництва президента Європейської Ради Шарля Мішеля, а відповідальність за проведення реформ повинен взяти на себе грузинський народ.

На виконання цих вимог мітингувальники дали владі тиждень, інакше обіцяють безстрокові протести.

До учасників мітингу звернувся президент України Володимир Зеленський, поява на екрані якого була зустрінута оплесками. Глава держави підкреслив, що вірить у європейське майбутнє Грузії. Зеленський заявив, що Україна допоможе Грузії на шляху до Євросоюзу.

"Україна стала кандидатом на членство в ЄС. Ви на цьому шляху. Дійте, а ми Вам допоможемо", - підкреслив Зеленський.

Окремо президент підкреслив-Крим і Донбас є частиною України так само, як Абхазія і Південна Осетія є частиною Грузії. Зеленський подякував усім грузинам, які зараз захищають Україну у війні з Росією.

Раніше прем'єр Грузії Гарібашвілі заявляв: якщо кому і належить статус кандидата в ЄС, то належить Грузії, а потім вже Україні та Молдові.

Нагадавши, Єврорада надала Україні, Молдові та Грузії статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Дане рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту в Брюсселі 23 червня. Однак Грузії статус був наданий з деякими застереженнями.

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