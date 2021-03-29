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У Тбілісі може статись великий зсув ґрунту

Автор: Даша Харченко

Тбіліський район Вашліджварі опинився під загрозою зсуву ґрунту. Мешканці у неділю, 28 березня, провели акцію протесту з вимогою запровадити мораторій на будь-яке будівництво в цій зоні.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Жителі району Вашліджварі сформулювали вимоги, з якими звернулися до мерії Тбілісі, а також до міністерства охорони навколишнього середовища та сільського господарства Грузії.

Зокрема вони просять оголосити мораторій на всі види будівництва у Вашліджварі; створити групу з незалежних експертів для вивчення стану схилу біля озера Лісі; встановити на схилі систему моніторингу ґрунту, що здійснюватиме контроль цілодобово.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року у Норвегії стався зсув у муніципалітеті Джердрум. Довжина зсуву становить 700 метрів, і він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків. Були знайдені тіла п’яти із десяти людей, що зникли безвісти.

Також в липні потужні прибої в прибережному районі австралійського штату Новий Південний Уельс призвели до ерозії берега. Частина елітних будинків в курортному містечку Уамберал була зруйнована, жителів евакуювали.

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