У Тбілісі може статись великий зсув ґрунту

Жителі району Вашліджварі сформулювали вимоги, з якими звернулися до мерії Тбілісі, а також до міністерства охорони навколишнього середовища та сільського господарства Грузії.

Зокрема вони просять оголосити мораторій на всі види будівництва у Вашліджварі; створити групу з незалежних експертів для вивчення стану схилу біля озера Лісі; встановити на схилі систему моніторингу ґрунту, що здійснюватиме контроль цілодобово.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року у Норвегії стався зсув у муніципалітеті Джердрум. Довжина зсуву становить 700 метрів, і він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків. Були знайдені тіла п’яти із десяти людей, що зникли безвісти.

Також в липні потужні прибої в прибережному районі австралійського штату Новий Південний Уельс призвели до ерозії берега. Частина елітних будинків в курортному містечку Уамберал була зруйнована, жителів евакуювали.