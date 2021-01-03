Число жертв зсуву грунту в Норвегії зростає

Фото: пошукова операція в Норвегії (nrk.no)

В Норвегії рятувальникам вдалося виявити ще два тіла жертв зсувів грунту, які сталися у середу, 30 грудня. Тіла виявили за допомогою собак.

Про це повідомляє DW.

Таким чином, число загиблих унаслідок катастрофи зросло до трьох. Наразі поліція не надала жодної інформації про стать і вік трьох знайдених жертв природнього лиха.

Іще семеро осіб вважаються зниклими безвісти. На місці події тривають пошукові роботи. Десять людей зазнали поранень внаслідок зсуву. Одна особа у важкому стані була доправлена в лікарню в столицю країни Осло.

Як повідомлялося, в перші дні після катаклізму пошукові роботи проводили з повітря за допомогою дронів та вертольотів. Тепер рятувальники працюють безпосередньо на місці зсуву. Раніше такі пошуки унеможливлювала нестабільність ґрунту.

Перше тіло знайдено в п'ятницю. Тоді поліція також не змогла уточнити вік або стать загиблого.

Зсув у муніципалітеті Джердрум стався вдень у середу, 30 грудня. Довжина зсуву становить 700 метрів, і він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків. Понад 1000 жителів евакуйовано. Ще 1,5 тисячі осіб можуть бути змушені покинути свої будинки, оскільки ще існує загроза зсувів.