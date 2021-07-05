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У Тбілісі на акції проти ЛГБТ-маршу постраждали майже 50 журналістів

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Тбілісі, Понеділок 05 липня 2021 20:57
У Тбілісі на акції проти ЛГБТ-маршу постраждали майже 50 журналістів Фото: у Тбілісі на акції проти ЛГБТ-маршу постраждали десятки журналістів (twitter.com/Media_Checker)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Щонайменше 48 журналістів постраждали в результаті напади радикалів і противників ЛГБТ-руху в Тбілісі. Агресивні дії учасників акції засудили Грузинські телеканали і пообіцяли, що більше не нададуть ефір її організаторам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Media Checker.

За його даними, під час акції проти запланованого в Тбілісі ЛГБТ-маршу журналісти зазнали нападу з боку радикалів. Близько 48 кореспондентів і телеоператорів отримали травми. Деякі з них доставлені в лікарні з важкими пораненнями.

Нападники били журналістів, ображали їх, кидали в них пляшками і камінням, ламали обладнання. Поліція завела кримінальну справу, але нікого не затримала.

На порталі опубліковані заяви керівників місцевих телеканалів. Так, в "Руставі 2" заявили, що більше ніколи не надасть ефір противникам ЛГБТ-спільноти.

Гендиректор "Мтаварі архі" Ніка Гварамія своєю чергою зажадав у зв'язку з подією відставки прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі.

Агресивні дії учасників акції проти ЛГБТ-маршу засудили керівники та інших телеканалів, а також політики, включаючи спікера парламенту Кахабер Кучава.

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Грузія напад журналисты ЛГБТ
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