У Тбілісі на акції проти ЛГБТ-маршу постраждали майже 50 журналістів

Щонайменше 48 журналістів постраждали в результаті напади радикалів і противників ЛГБТ-руху в Тбілісі . Агресивні дії учасників акції засудили Грузинські телеканали і пообіцяли, що більше не нададуть ефір її організаторам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Media Checker .

За його даними, під час акції проти запланованого в Тбілісі ЛГБТ-маршу журналісти зазнали нападу з боку радикалів. Близько 48 кореспондентів і телеоператорів отримали травми. Деякі з них доставлені в лікарні з важкими пораненнями.

‍ URGENTE: Varios manifestantes irrumpieron y saquearon la oficina de activistas LGBT en Tbilisi antes de la marcha del orgullo y deja al menos 2 heridos. pic.twitter.com/ttaJopwyFR — AVANews.TV (@avanewstv) July 5, 2021

Нападники били журналістів, ображали їх, кидали в них пляшками і камінням, ламали обладнання. Поліція завела кримінальну справу, але нікого не затримала.

sensitive content #FormulaTV journalist Rati #Tsverava was violently beaten by dozens of anti-#TbilisiPride21 protesters



More than 20 #media representatives were physically assaulted by aggressive mobs. No one has been arrested pic.twitter.com/Ne0Fh5cygr — Formula NEWS English (@FormulaGe) July 5, 2021

На порталі опубліковані заяви керівників місцевих телеканалів. Так, в "Руставі 2" заявили, що більше ніколи не надасть ефір противникам ЛГБТ-спільноти.

Гендиректор "Мтаварі архі" Ніка Гварамія своєю чергою зажадав у зв'язку з подією відставки прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі.

Агресивні дії учасників акції проти ЛГБТ-маршу засудили керівники та інших телеканалів, а також політики, включаючи спікера парламенту Кахабер Кучава.