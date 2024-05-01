RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Тбилиси после отступления силовиков активисты "блокируют" базу Управления спецназа

Фото: участники акции протеста в Тбилиси (t.me/ekho_kavkaza)
Автор: Владимир Костырин

В центре столицы Грузии Тбилиси участники акции протеста против закона об "иностранных агентах", которых в эту ночь не смогли разогнать силовики, стали обустраивать железные конструкции возле входа к базе Управления спецназа и обустроили возле входа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новости Грузии" и местный оппозиционный телеканал Pirveli.

Такие конструкции около входа в здание, вероятно, должны ограничить передвижение спецназа.

В СМИ были обнародованы кадры таких "блокирующих" конструкций.

Металлические конструкции протестующие составляют у входа на базу Управления спецназа в Тбилиси (фото: tvpirveli.ge)

Перед тем в ночь на 1 мая ситуация в районе здания парламентом, где продолжается многотысячная акция протеста, несколько раз обострялась.

После нескольких попыток разогнать митинг спецназ покинул площадь Руставели, а сами митингующие перешли под здание парламента, чтобы продолжить акцию протеста. Уточняется, что силы полиции отвели на улицу Чичинадзе и площадь Свободы - под аплодисменты протестующих.

Грузинский спецназ отдыхает после попыток разогнать акцию протеста в Тбилиси (фото: tvpirveli.ge)

Этой ночью против демонстрантов правоохранители, в частности, применяли слезоточивый газ и водометы, а также перечные баллончики. Все происходило на фоне потасовок, были задержания и пострадавшие, включая политиков и представителей СМИ.

Добавим, по данным Министерства здравоохранения Грузии, официально подтверждена только госпитализация трех полицейских.

Детальнее о том, как этой ночью происходили масштабные протесты в Тбилиси у здания парламента против принятия так называемого "российского законопроекта" об иностранных агентах, и почему он вызвал такой шквал критики - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала немедленно прекратить разгон митинга и возложила всю ответственность на парламент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияТбилиси