В Тбилиси после отступления силовиков активисты "блокируют" базу Управления спецназа

Такие конструкции около входа в здание, вероятно, должны ограничить передвижение спецназа.

В СМИ были обнародованы кадры таких "блокирующих" конструкций.

Металлические конструкции протестующие составляют у входа на базу Управления спецназа в Тбилиси (фото: tvpirveli.ge)

Перед тем в ночь на 1 мая ситуация в районе здания парламентом, где продолжается многотысячная акция протеста, несколько раз обострялась.

После нескольких попыток разогнать митинг спецназ покинул площадь Руставели, а сами митингующие перешли под здание парламента, чтобы продолжить акцию протеста. Уточняется, что силы полиции отвели на улицу Чичинадзе и площадь Свободы - под аплодисменты протестующих.

Грузинский спецназ отдыхает после попыток разогнать акцию протеста в Тбилиси (фото: tvpirveli.ge)

Этой ночью против демонстрантов правоохранители, в частности, применяли слезоточивый газ и водометы, а также перечные баллончики. Все происходило на фоне потасовок, были задержания и пострадавшие, включая политиков и представителей СМИ.

Добавим, по данным Министерства здравоохранения Грузии, официально подтверждена только госпитализация трех полицейских.