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В Тбилиси десятки тысяч человек вышли на протесты: полиция пытается их разогнать

Иллюстративное фото: в Грузии продолжаются протесты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Грузии сегодня, 29 ноября, продолжаются протесты. Люди массово вышли на улицы из-за нового скандального решения пророссийского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" и Tbilisi Life.

По данным Tbilisi Life, к зданию грузинского парламента в Тбилиси на мирный вышли десятки тысяч граждан. 

 

В Министерстве внутренних дел Грузии пожаловались, что часть протестующих "противостоит правоохранителям, оскорбляет их словами, повреждает освещающие фонари и другое оборудование, а также поджигает электрические кабели". 

Также в сторону полицейских якобы бросали неопознанные предметы и один из них получил травму. 

На этом фоне возле здания парламента заметили большое скопление спецназа.

 

Правоохранители уже начали применять против протестующих водометы и перцовый спрей. 

 

Протесты в Грузии

Напомним, протесты в Грузии начались еще вчера, 28 ноября. Причиной этому стало заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что его правительство отказывается от переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

Пророссийский чиновник объяснил это тем, что в 2028 году страна "будет готова" к таким переговорам.

Протесты начали разгонять силовики. Они применяли дымовые шашки, слезоточивый газ и водометы.

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Грузия