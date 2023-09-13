В Тайване заявили о приближении почти 30 китайских военных самолетов

По данным ведомства, около шести часов утра китайские военные самолеты, в том числе истребители J-10, влетели в юго-западный угол идентификационной зоны ПВО острова.

При этом некоторые китайские самолеты пересекли пролив Баши для проведения учений с авианосцем "Шаньдун" в Тихом океане.

Также представители Минобороны острова заявили, что тайваньские силы следили за ситуацией, а также отправляли свои самолеты и активизировали системы ПВО.

Подлеты китайских ВВС к Тайваню

Напомним, что Тайвань нередко жалуется на неоднократные вылеты китайских ВВС, часто в южные районы своей зоны идентификации противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, и Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.

Также перед этим РБК-Украина сообщало, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.