В Тайване началась военная подготовка резервисток

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

В 2023 году Минобороны Тайваня начало привлекать к военной подготовке женщин, тогда как раньше они ограничивались только мужчинами. Такие меры были предприняты на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

В пятидневной выучке принимают участие 14 женщин, всего за год планируют подготовить 220 резервисток.