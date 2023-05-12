В Тайване началась военная подготовка резервисток
Тайвань начал подготовку резервисток - недельную военную обучение проходит первая группа из 14 женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
В 2023 году Минобороны Тайваня начало привлекать к военной подготовке женщин, тогда как раньше они ограничивались только мужчинами. Такие меры были предприняты на фоне растущей угрозы со стороны Китая.
В пятидневной выучке принимают участие 14 женщин, всего за год планируют подготовить 220 резервисток.
Напомним, что разведка США считает, что Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, но пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.
Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует направить Тайваню военную помощь на сумму 500 млн. долларов.
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