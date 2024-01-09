На Тайване объявили воздушную тревогу из-за запуска китайского спутника

На Тайване объявили воздушную тревогу после того, как спутник Китая пролетел над его южным воздушным пространством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
На всем острове пользователи мобильных телефонов получили сообщения с предостережением "быть внимательными ради собственной безопасности".
Как пишет издание, Китай уже давно претендует на Тайвань в качестве части своей территории и обвиняется во вмешательстве в голосование накануне решающих президентских и парламентских выборов, которые начнутся уже в эту субботу, 13 января.
По мнению аналитиков, выборы на Тайване определят его траекторию отношений между Пекином и Вашингтоном.
Запуск спутника
Спутник был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань в 15:03 по местному времени. Примерно в то же время, когда на Тайване объявили воздушную тревогу, китайские СМИ сообщили об успешной операции.
"Когда ракета открыто пролетает в нашем небе, некоторые из ее труб или обломков упадут в этом регионе. Именно поэтому наш национальный центр оповещения выпустит такое предупреждение. Такое уже случалось раньше", - заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.
Тайваньские СМИ говорят, что это первый случай, когда его правительство объявило тревогу такого характера на всем острове
Стоит объяснить, что Китай рассматривает Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Островное государство, со своей стороны, считает себя независимым, с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
Недавно стало известно о возобновлении военной активности Китая вблизи островиной страны, а китайский лидер Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с КНР. В частности, последний пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова.
В ответ на это президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что отношения ее страны с Китаем должны определяться волей народа, а мир должен основываться на "достоинстве".
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