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На Тайване объявили воздушную тревогу из-за запуска китайского спутника

Фото: на Тайване объявили воздушную тревогу из-за запуска китайского спутника (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Тайване объявили воздушную тревогу после того, как спутник Китая пролетел над его южным воздушным пространством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

На всем острове пользователи мобильных телефонов получили сообщения с предостережением "быть внимательными ради собственной безопасности". 

Как пишет издание, Китай уже давно претендует на Тайвань в качестве части своей территории и обвиняется во вмешательстве в голосование накануне решающих президентских и парламентских выборов, которые начнутся уже в эту субботу, 13 января. 

По мнению аналитиков, выборы на Тайване определят его траекторию отношений между Пекином и Вашингтоном.

Запуск спутника

Спутник был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань в 15:03 по местному времени. Примерно в то же время, когда на Тайване объявили воздушную тревогу, китайские СМИ сообщили об успешной операции. 

"Когда ракета открыто пролетает в нашем небе, некоторые из ее труб или обломков упадут в этом регионе. Именно поэтому наш национальный центр оповещения выпустит такое предупреждение. Такое уже случалось раньше", - заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. 

Тайваньские СМИ говорят, что это первый случай, когда его правительство объявило тревогу такого характера на всем острове

Конфликт Тайваня и Китая

Стоит объяснить, что Китай рассматривает Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Островное государство, со своей стороны, считает себя независимым, с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Недавно стало известно о возобновлении военной активности Китая вблизи островиной страны, а китайский лидер Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с КНР. В частности, последний пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова.

В ответ на это президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что отношения ее страны с Китаем должны определяться волей народа, а мир должен основываться на "достоинстве".

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