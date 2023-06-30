На Тайване купили партию автомобилей для медиков и пожарных. Их передадут Украине

Председатель Sun Jen Textile Co. Пай Цан-чжун потратил десятки миллионов новых тайваньских долларов (сотни тысяч долларов - ред.) на автомобили, в частности на списанные пожарные машины, машины скорой помощи и пикапы.

Кто поможет доставить помощь Украине

Он заручился помощью пожарных и других ведомств, чтобы собрать автомобили, которые будут отправлены в Украину 13 июля через Министерство иностранных дел, Пресвитерианскую церковь Тайваня и другие организации.

Партия автомобилей от тайваньского бизнесмена для Украины (taiwannews.com.tw)

43 автомобиля продемонстрировали сегодня, на них нарисовали лозунги "Тайвань вместе с Украиной" и "Слава Украине", а также два сердца, которые представляют национальные флаги Тайваня и Украины. Еще 5 автомобилей находятся на ремонте.

Сколько всего автомобилей бизнесмен планирует передать Украине

Сначала Пай планировал перевезти только две-четыре машины, но с помощью Национального пожарного управления и местных пожарных частей он получил больше пожертвований.

Он сказал, что сейчас он пообещал Украине в целом 100 автомобилей. Бизнесмен добавил, что рад видеть тайваньский национальный флаг, который сопровождает автомобили, и надеется, что они продемонстрируют искреннюю гуманитарную помощь Тайваня народу Украины.

Позиция Тайваня по поводу войны в Украине

Тайвань поддержал Украину после вторжения РФ и всячески пытается помочь стране.

В феврале Министерство иностранных дел Тайваня выделило около 56 млн долларов в своем бюджете на 2023 год на восстановление гражданской инфраструктуры Украины.

Также на Тайване сделали выводы и усвоили важные уроки по российско-украинской войне. Что поможет Тайбэю сдержать агрессию Пекина в случае нападения.

Также МИД Тайваня критикует попытки Китая представить себя как так называемого "миротворца" для развязывания войны в Украине.