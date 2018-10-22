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Індонезія оцінила збиток від землетрусу і цунамі в понад 900 млн доларів

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 09:08
Фото: наслідки землетрусу в Індонезії (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: наслідки землетрусу в Індонезії (twitter.com/UkrZaKordonom)

В результаті стихійного лиха загинули понад 2,2 тис. осіб

Землетрус і цунамі на індонезійському острові Сулавесі, які сталися наприкінці вересня, завдали збитків на суму не менше 911 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету The Jakarta Post.

Повідомляється, що за останніми даними Національного агентства з запобігання стихійних лих Індонезії, в результаті удару стихії загинули 2256 осіб, 4612 постраждали. Крім того, понад 220 тис. залишилися без житла. За оцінками місцевої влади, землетрус пошкодив майже 70 тис. будинків і ще тисячі інших будівель.

"Ми очікуємо, що втрати і збитки, спричинені стихіним лихом, будуть збільшуватися, оскільки використані нами дані носять тимчасовий характер", - зазначив представник агентства з запобігання стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Індонезії 11 жовтня припинила пошукові операції на зруйнованих землетрусом територіях.

Зазначимо, понад 5 тисяч осіб залишалися зниклими безвісти в результаті землетрусу і цунамі на острові Сулавесі.

 

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