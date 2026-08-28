RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Тайвань укрепляет острова, которые могут первыми принять удар Китая, - Reuters

15:31 28.08.2026 Пт
3 мин
Почему архипелаг так важен для обороны Тайваня?
aimg Валерия Абабина
Фото:Военные Тайваня (Getty Images)

Тайвань готовит к возможному удару Китая стратегически важный архипелаг Пенху. Именно эти 90 островов, по оценкам военных, примут первую волну в случае попытки вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На островах, стратегически важных для обороны Тайваня, войска готовятся к возможному первому удару Китая. Если Пекин решится на атаку, здесь будет проходить передовая.

По словам высокопоставленных тайваньских чиновников и военных экспертов, архипелаг Пенху - скопление с 90 островов и островков, известное нетронутыми пляжами и коралловыми рифами, - может потерпеть удар в первой волне попытки вторжения.

Содержание Пэнха позволило бы Тайваню противостоять китайскому флоту, который двинется к главному острову. Поэтому, чтобы собственные корабли и самолеты не превратились в мишени, Пекину придется либо захватить Пенху, либо уничтожить дальнобойные ракеты гарнизона.

Как сдержать вторжение

Развернув на Пенху оружие большей дальности – в частности ракеты "Сюнфен III", – Тайвань способен усложнить Народно-освободительной армии Китая сбор сил вдоль побережья. Об этом агентству рассказал высокопоставленный тайваньский чиновник.

По его словам, такие силы можно атаковать еще до того, как они отправятся через пролив.

Если же Пенху захватят, весь Тайваньский пролив фактически окажется в руках Китая, отметил собеседник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы.

Как Тайвань укрепляет острова

Подготовка на Пенхе уже видна на практике. Во время августовских учений тайваньские военные отрабатывали отражение морского десанта с привлечением танков, артиллерии, минометов и пехоты.

Тогда же на островах впервые развернули мобильные установки противокорабельных ракет Сюнфен. А еще раньше, в июле, на Пенхе создали первое подразделение беспилотников.

Реакция Пекина

В Министерстве обороны Китая на запрос о Пенхе не ответили. Ранее в этом году представитель ведомства Цзян Бинь называл планы Тайваня по укреплению островов "более абсурдными и бредовыми" и предупреждал о "полном уничтожении" Тайбэя, если тот спровоцирует войну.

Опасения военных подтвердили и штабные учения, проведенные в прошлом году с участием отставных офицеров США, Тайваня и Японии. По их сценарию Пенху упал только через день после того, как Китай нанес внезапные дальнобойные удары по военным и инфраструктурным целям по всему Тайваню.

Быстрая капитуляция поразила тайваньских участников учений, организованных аналитическим центром в Тайбэе. Об этом говорится в сжатом отчете, с которым ознакомилось агентство.

Напомним, в июне Тайвань впервые запустил ракеты HIMARS в сторону Тайваньского пролива, показав, как остров может отбивать китайскую атаку.

А в конце 2025 года США одобрили самую большую в истории военную помощь Тайваню для укрепления обороны острова.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КитайТайвань