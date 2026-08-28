Тайвань укрепляет острова, которые могут первыми принять удар Китая, - Reuters

На островах, стратегически важных для обороны Тайваня, войска готовятся к возможному первому удару Китая. Если Пекин решится на атаку, здесь будет проходить передовая.

По словам высокопоставленных тайваньских чиновников и военных экспертов, архипелаг Пенху - скопление с 90 островов и островков, известное нетронутыми пляжами и коралловыми рифами, - может потерпеть удар в первой волне попытки вторжения.

Содержание Пэнха позволило бы Тайваню противостоять китайскому флоту, который двинется к главному острову. Поэтому, чтобы собственные корабли и самолеты не превратились в мишени, Пекину придется либо захватить Пенху, либо уничтожить дальнобойные ракеты гарнизона.

Как сдержать вторжение

Развернув на Пенху оружие большей дальности – в частности ракеты "Сюнфен III", – Тайвань способен усложнить Народно-освободительной армии Китая сбор сил вдоль побережья. Об этом агентству рассказал высокопоставленный тайваньский чиновник.

По его словам, такие силы можно атаковать еще до того, как они отправятся через пролив.

Если же Пенху захватят, весь Тайваньский пролив фактически окажется в руках Китая, отметил собеседник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы.

Как Тайвань укрепляет острова

Подготовка на Пенхе уже видна на практике. Во время августовских учений тайваньские военные отрабатывали отражение морского десанта с привлечением танков, артиллерии, минометов и пехоты.

Тогда же на островах впервые развернули мобильные установки противокорабельных ракет Сюнфен. А еще раньше, в июле, на Пенхе создали первое подразделение беспилотников.

Реакция Пекина

В Министерстве обороны Китая на запрос о Пенхе не ответили. Ранее в этом году представитель ведомства Цзян Бинь называл планы Тайваня по укреплению островов "более абсурдными и бредовыми" и предупреждал о "полном уничтожении" Тайбэя, если тот спровоцирует войну.

Опасения военных подтвердили и штабные учения, проведенные в прошлом году с участием отставных офицеров США, Тайваня и Японии. По их сценарию Пенху упал только через день после того, как Китай нанес внезапные дальнобойные удары по военным и инфраструктурным целям по всему Тайваню.

Быстрая капитуляция поразила тайваньских участников учений, организованных аналитическим центром в Тайбэе. Об этом говорится в сжатом отчете, с которым ознакомилось агентство.