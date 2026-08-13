Тайвань подвергся хакерской атаке с использованием ИИ

В Министерстве цифровых дел заявили, что подразделение по мониторингу кибербезопасности обнаружило "аномальную атаку", направленную против государственных учреждений в июле. В частности, начиная с 20 июля Национальный институт кибербезопасности выпустил ряд предупреждений, проводя расследование.

В ходе расследования было установлено, что атаки имели явные признаки "зарубежного источника", при этом хакеры использовали гибридный подход, который сочетает ручные операции с атаками с помощью агентов искусственного интеллекта, таких как Open Claw.

"Все источники, методы и масштабы воздействия соответствующих атак были тщательно расследованы, и пострадавшие подразделения успешно завершили свои действия", - добавили в министерстве.

В ответ на этот новый тип киберугроз, исходящих от искусственного интеллекта, правительство Тайваня разработало защитные правила и усилило мониторинг систем во всех ведомствах для предотвращения атак на ранней стадии.

Заявление Тайваня прозвучало через день после того, как израильская компания Dream, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила в своем блоге о раскрытии хакерской атаки с использованием ИИ, в результате которой были украдены учетные данные и другая информация у неназванного правительства в Азии.

Компания Dream добавила, что группа агентов с искусственным интеллектом в течение четырех дней работала сообща, чтобы извлечь множество паролей у неопознанных чиновников, украсть личные дела сотрудников министерства юстиции Тайваня и проверить агентство по ядерной безопасности на наличие уязвимостей.

Что еще известно

Reuters отмечает, что в последние годы Тайвань жалуется, что подвергается "гибридной войне" со стороны Китая. В частности, Тайбэй заявляет о ежедневных военных учений вблизи острова до кампаний по дезинформации и кибератак.

Пекин, как известно, усиливает военное и политическое давление на демократически управляемый остров Тайвань, чтобы заставить Тайбэй признать претензии Китая на суверенитет.

По данным Бюро национальной безопасности Тайваня от января 2026 года, число кибератак со стороны Китая на ключевую инфраструктуру острова - начиная от больниц и заканчивая банками - в прошлом году выросло на 6% по сравнению с 2024 года, достигнув в среднем 2,64 млн атак в день.

При этом было добавлено, что некоторые из этих взломов были синхронизированы с военными учениями в рамках "гибридных угроз", направленных на парализацию острова.

К слову, в вышеуказанном заявлении об инциденте в июле, Тайвань не указал, причастен ли к кибератаке Китай.