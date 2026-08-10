Тайвань по примеру Украины делает ставку на дроны, чтобы отбить возможное вторжение Китая, - NYT

Тайвань вдохновившись уроками, извлеченными из войны в Украине и других зонах недавних боевых действий, начинает строить флоты летающих и морских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным издания, цель состоит в том, чтобы использовать дроны для сдерживания потенциального вторжения Китая. Эту стратегию разработали американские командиры и называют ее "адским ландшафтом".

Суть состоит в том, что стратегия подавления вторгшихся войск волнами дронов, ракет и артиллерии, а также превращение десантной операции в настолько рискованную операцию приведет к тому, что китайские лидеры откажутся от ее проведения.

"Наша работа в области дронов и противодействию им началась относительно поздно, и поначалу мы действовали методом проб и ошибок", - сказал в среду генерал-лейтенант Хуан Вэнь-чи, гендиректор по стратегическому планированию Минобороны Тайваня.

Он добавил, что за последние два года ситуация начала меняться.

Опыт Украины

Официальные лица Тайваня отметили успехи Украины в боевых действиях, достигнутые благодаря использованию дронов, и пытаются перенять украинский подход "Давид против Голиафа".

То есть речь идет об использовании относительно недорогих и маневренных дронов для выравнивания шансов в борьбе с гораздо более крупным противником.

Планы Тайваня и действия Китая

Стремясь превратить остров в сверхдержаву по производству дронов, правительство Тайваня заявляет, что к 2030 году страна будет производить 100 000 беспилотников в месяц, причем около половины из них будут идти на экспорт.

"Тайвань осознал, что дроны будут важны во всех областях и на всех этапах потенциальной войны с Китаем", - заявил Мик Райан, отставной австралийский генерал-майор, изучавший Украину и Тайвань.

Он добавил, что недавние успехи Украины в нанесении дальнобойных ударов дронами говорит о том, что Тайвань идентично может атаковать суда, которые выходят из китайских портов, если Пекин начнет десантную операцию.

При этом многие эксперты считают, что армия Китая пока недостаточно сильна, чтобы легко вторгнутся на Тайвань, а недавние чистки в высшем командовании лишь подорвали ее боеготовность.

В то же время Китай как и Тайвань, наращивает флот летающих и морских дронов, а также вкладывает значительные средства в технологии обнаружения и подавления беспилотников.

"Помните, что китайцы тоже следят за всем, что делают украинцы", - резюмировал Райан.