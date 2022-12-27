Тайвань втрое увеличил срок срочной службы. На фоне обострения с Китаем

Из-за растущей угрозы, с которой сталкивается демократический Тайвань со стороны Китая, правительство острова решило с 2024 года в три раза увеличить срок срочной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня, 27 декабря, президент Тайваня Цай Ин Вэнь заявила, что с 2024 года на острове продлят обязательную военную службу с четырех месяцев до одного года.

"Пока Тайвань достаточно силен, он будет домом демократии и свободы по всему миру, и он не станет полем битвы", - сказала Цай.

Объявив о продлении срока призыва, она подчеркнула, что это решение далось ей "невероятно тяжело". Однако добавила, что Тайвань хочет мира, но для этого у него должна быть возможность защитить себя.