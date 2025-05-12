Тайвань выделит 2 млн долларов на разминирование Украины

Тайвань решил присоединиться к финансированию международной коалиции по разминированию Украины, которую возглавляют Литва и Исландия. Страна внесет в фонд 2 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
Как сообщается, представители Минобороны Литвы провели переговоры с представительством Тайваня в Вильнюсе по поддержке Украины, уделив особое внимание операциям по разминированию.
"Во время встречи Тайвань выразил намерение внести вклад в усилия Литвы по разминированию в Украине и внести 2 млн долларов в Коалиционный фонд", - отметили в литовском ведомстве.
Во время переговоров была отмечена важность сотрудничества стран-участниц коалиции с Тайванем, поскольку "это один из способов для демократических обществ сотрудничать над конкретными инициативами, способствующими безопасности и восстановлению Украины".
"Тайвань и Литва единодушно признают важность и необходимость сотрудничества в решении вопроса разминирования в Украине. Обе стороны признали, что опасные остатки войны, которые не взорвались, представляют серьезную угрозу для безопасности гражданских жителей и являются главным препятствием для социально-экономического прогресса в регионах, пострадавших от конфликта", - отметили в Минобороны Литвы.
Напомним, ранее в Министерстве экономики сообщали, что Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.
В феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины была создана коалиция по разминированию Украины, которая стала одной из восьми коалиций возможностей, работу которой возглавляют и координируют Литва и Исландия. В нее входят 22 государства.
Недавно Украина и Япония заключили соглашение на 58 млн долларов для экстренного восстановления украинской территории. Средства направят, в частности, и на разминирование.
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