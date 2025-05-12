Тайвань выделит 2 млн долларов на разминирование Украины

Как сообщается, представители Минобороны Литвы провели переговоры с представительством Тайваня в Вильнюсе по поддержке Украины, уделив особое внимание операциям по разминированию.

"Во время встречи Тайвань выразил намерение внести вклад в усилия Литвы по разминированию в Украине и внести 2 млн долларов в Коалиционный фонд", - отметили в литовском ведомстве.

Во время переговоров была отмечена важность сотрудничества стран-участниц коалиции с Тайванем, поскольку "это один из способов для демократических обществ сотрудничать над конкретными инициативами, способствующими безопасности и восстановлению Украины".

"Тайвань и Литва единодушно признают важность и необходимость сотрудничества в решении вопроса разминирования в Украине. Обе стороны признали, что опасные остатки войны, которые не взорвались, представляют серьезную угрозу для безопасности гражданских жителей и являются главным препятствием для социально-экономического прогресса в регионах, пострадавших от конфликта", - отметили в Минобороны Литвы.