Тайвань, Украина и ядерные угрозы России: о чем Байден говорил с Си Цзиньпином

"Лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам. Президент Байден поднял вопросы жестокой войны России против Украины и безответственных угроз России использования ядерного оружия. Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и подчеркнули свое неприятие использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине", - говорится в сообщении.

Также в Белом Доме отметили, что президент Байден выразил обеспокоенность по поводу провокационного поведения КНДР, отметил, что все члены международного сообщества заинтересованы в том, чтобы поощрить КНДР действовать ответственно и подчеркнул твердую приверженность Соединенных Штатов защиты индийско-тихоокеанских союзников.

Президент Байден объяснил, что Соединенные Штаты будут продолжать активно конкурировать с КНР, в том числе путем инвестирования в источники силы внутри страны и объединения усилий с союзниками и партнерами по всему миру. Он повторил, что эта конкуренция не должна перерасти в конфликт, и подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи. Оба лидера обсудили важность разработки принципов, способствующих достижению этих целей, и поручили своим командам продолжить их обсуждение.

Также Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны сотрудничать для решения транснациональных вызовов, таких как изменение климата, глобальная макроэкономическая стабильность, включая облегчение долгов, безопасность здравоохранения и глобальная продовольственная безопасность, потому что это то, чего ожидает международное сообщество.

Оба лидера договорились предоставить полномочия ключевым чиновникам поддерживать коммуникацию и углублять конструктивные усилия по этим и другим вопросам. Они приветствовали текущие усилия по решению конкретных вопросов двусторонних отношений США и Китая и призвали к дальнейшему прогрессу в этих существующих механизмах, в том числе через общие рабочие группы. Они также отметили значимость связей между народами США и КНР.

"Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по правам человека в целом. Относительно Тайваня он подробно отметил, что политика "одного Китая" не изменилась, Соединенные Штаты выступают против каких-либо односторонних изменений статуса-кво любой стороной, а мир заинтересован в поддержании мира и стабильности в Тайванском проливе", - добавили в Белом Доме.

Сообщается, что он выразил отрицание США в отношении насильственных и все более агрессивных действий КНР в отношении Тайваня, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и в более широком регионе и ставят под угрозу глобальное процветание.

Байден также выразил обеспокоенность нерыночной экономической практикой Китая, которая наносит ущерб американским рабочим и семьям, а также работникам и семьям во всем мире. Он вновь подчеркнул, что для нас является приоритетом решения дел американских граждан, незаконно задержанных или подпадающих под запрет на выезд в Китай.