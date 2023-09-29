Тайвань спустил на воду свою первую субмарину

Тайвань представила первую подлодку собственного производства Nawhal. Судно было спущено на воду, а с октября оно будет проходить испытания в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Президент Цай Инвэнь заявила, что построение лодки является знаковым событием, ведь он был полностью сконструирован и изготовлен в Тайване.

"Подводная лодка является важной реализацией наших конкретных обязательств в защите нашей страны. Это также важное оборудование для наших военно-морских сил в разработке стратегий асимметричной войны", - заявила президент.

В Минобороны страны отметили, что подлодки будут играть важную роль в сдерживании возможного вторжения Китая.

Согласно сообщениям местных СМИ, лодка проходит испытания в море, начиная с октября, и, как ожидается, будет доставлена во флот до конца 2024 года.

Длина лодки составляет 70 метров, она относится к классу судов весом 2500-3000 тонн.

Еще одну подлодку Тайвань планирует построить к 2027 году. Таким образом, в стране будет уже четыре субмарина, включая два уже существующих типа Chien Lung, которые были куплены в Нидерландах в 1980-х годах.

Ситуация вокруг Тайваня

Пекин считает Тайвань территорией Китая, остров считает себя отдельным независимым государством и даже привлекся поддержкой США.

По данным разведки Соединенных Штатов, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня , однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что война за Тайвань была бы разрушительной, ведь конфликт повлияет на мировую экономику так, как мы не можем вообразить.

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