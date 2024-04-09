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Тайвань во время учений по отражению нападения Китай учтет опыт Украины

Фото: Тайвань использует опыт Украины во время учений (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На ежегодных военных учениях Тайваня в этом году будут отрабатываться "зоны поражения" на море, чтобы прорвать блокаду и смоделировать сценарий, когда Китай внезапно превратит одно из своих регулярных учений вокруг острова в настоящую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай, который считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, в течение последних четырех лет проводит регулярные учения вокруг острова, чтобы оказать давление на Тайбэй.

После вторжения России в Украину два года назад Тайвань изучал, какие уроки он может извлечь и интегрировать в свои собственные учения, особенно то, как гораздо меньшие по размеру украинские силы смогли отбить нападение российской армии.

Тунг Чжи-син, глава совместного департамента боевого планирования министерства обороны Тайваня сказал, что они снова будут представлены в этом году вместе с уроками, извлеченными из войны в Газе.

Учения Тайваня

Тайвань начинает свои основные ежегодные учения Хан Куанг в этом месяце с настольных учений, продолжительность которых будет увеличена с обычных пяти дней до восьми, учитывая количество сценариев, которые будут включены, а в июле последуют настоящие боевые учения.

Тунг сообщил на брифинге, что в ходе учений будет отработано, как быстро реагировать на одно из учений Китая, внезапно перерастающее в атаку, о чем военные планировщики начали беспокоиться, учитывая их регулярность.

По словам Тунга, еще одним вопросом будет то, как различные виды вооруженных сил смогут организовать скоординированный ответ на китайскую блокаду.

В учениях будут задействованы силы ВМФ, авиации и береговой охраны, береговое противокорабельное вооружение и беспилотники для создания морской "цепочки атак", добавил он.

"Кроме того, (мы будем) использовать военно-морские и военно-воздушные силы и корабли береговой охраны для совместного проведения операций по сопровождению", чтобы гарантировать, что морские и воздушные связи с внешним миром остаются открытыми, сказал Тунг.

Учения Китая вокруг острова

Коммунистический Китай регулярно проводит учения вокруг Тайваня. Во время одного из крупных военных учений вокруг Тайваня в апреле прошлого года Китай имитировал "высокоточные" удары и блокаду острова.

По данным Вашингтона, Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и эти признаки указывают на то, что он готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году.

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