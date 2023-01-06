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Тайвань хочет собственный StarLink на случай вторжения Китая

Фото: Тайвань хочет поскорее создать свой Starlink (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Тайвань стремится создать национальный спутник, который позволит иметь спутниковую связь типа Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как предполагает FT, это поможет Тайваню защититься от возможного китайского вторжения. По словам инсайдерских источников, Тайвань ищет инвестора для создания такой системы, как Starlink, и ведет предварительные переговоры с несколькими национальными и международными инвесторами по привлечению средств для проекта развития существующего спутникового подразделения космического агентства страны.

"С помощью спутниковой системы власти Тайваня хотят сохранить возможность работы журналистов во время вероятного вторжения, поддержку телефонной связи. При этом министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан в контексте важности связи упомянула о ежедневных обращениях президента Украины Владимира Зеленского", - пишет издание.

Среди инвесторов, к которым обратился Тайвань - Draper Associates, венчурная компания Кремниевой долины, которая была первым инвестором в SpaceX и Tesla.

"Для запуска спутниковой сети Тайваня нужно несколько лет. Сейчас мы экспериментируем с негеостационарными спутниковыми приемниками в 700 местах вокруг Тайваня, чтобы гарантировать пропускную способность в случае вторжения или стихийного бедствия", - уточнила министр Тан.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Си Цзиньпин снова пригрозил Тайваню: "Китай никогда не откажется от применения силы".

Также ранее ЦРУ сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду армии подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.

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ТайваньStarlink