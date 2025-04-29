Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс: уже есть реакция Усика

Тайсон Фьюри возвращается?

На опубликованных кадрах с тренировки видно, как Фьюри в хорошем настроении работает вместе со Стюардом. Британец также обратился к зрителям.

"Просто зашел в зал, встретил кого-то, кого вы точно знаете", - сказал "Цыганский король". Тайсон Фьюри (скриншот: instagram.com/tysonfury)

В свою очередь тренер сразу же сказал: "Мы вернулись, ребята!"

"Вы знаете, что это значит", - добавил он. Шугар Гилл Стюард (скриншот: instagram.com/tysonfury)

Фаны боксера уверены: это точно намек на возвращение Фьюри в ринг.