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Таймер может сработать и через две недели. Как разминируют Херсонскую область

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 08:51
Таймер может сработать и через две недели. Как разминируют Херсонскую область Фото: глава Нацполиции Игорь Клименко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Российские оккупанты после бегства с правого берега Херсонской области оставляли закладки со взрывчаткой, которые ставили на таймер. Таким образом, взрыв мог произойти и через две недели после деоккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Нацполиции Игоря Клименко в интервью РБК-Украина.

"Такого массового и "смарт" заминирования, как в Херсонской области, не было ни в одном деоккупированном месте нашего государства", - сказал он.

По его словам, в области можно просто поднять вазон с цветами и взорвется полностью все здание. А закладки, которые делали захватчики, рассчитаны на 140-310 часов работы.

"То есть, например, ставят (таймер - ред.) на две недели после деоккупации, в 10 часов утра. Это, например, здание или районной, или городской администрации, и оно взорвется. Найти эти взрывные устройства крайне тяжело, потому что именно эти взрывные устройства заложены либо в подвальные помещения, либо между стеной и помещением", - сказал глава полиции.

Клименко отметил, что при открывании двери может взорваться противоположная часть здания. Так, например, было со зданием Нацполиции в Херсонской области.

"Небольшой ящик с тротилом, который просто стоял в подвале. Следуя правилам безопасности, его не брали в руки, в 20-30 метрах его оттащили и мы потеряли несколько этажей здания", - сказал он.

РБК-Украина сообщало, что захватчики заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области, поэтому специалистам пришлось его взорвать.

Как сообщалось ранее, около 30% территории Украины нуждаются в разминировании.

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Херсонская область Клименко национальная полиция
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