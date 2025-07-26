Таиланд и Камбоджа согласились быстро достичь перемирия, - Трамп

Трамп заявил, что позвонил премьер-министру Камбоджи Хун Манету и сообщил ему о результатах переговоров с исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячаем.

"Обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и миру. Они также стремятся вернуться к "торговому столу" с Соединенными Штатами, что, по нашему мнению, неуместно делать, пока боевые действия не прекратятся", - написал Трамп.

Президент США заверил, что Пномпень и Бангкок договорились немедленно встретиться и "быстро разработать соглашение о прекращении огня". Что станет прологом для установления мира.

"Для меня было честью иметь дело с обеими странами. Они имеют долгую и богатую историю и культуру. Надеюсь, они будут ладить еще много лет. Когда все будет сделано и наступит мир, я с нетерпением жду заключения наших торговых соглашений с обеими!", - резюмировал Трамп.