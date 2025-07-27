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Таиланд готов к перемирию с Камбоджей: названо условие

Воскресенье 27 июля 2025 01:44
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Таиланд готов к перемирию с Камбоджей: названо условие Иллюстративное фото: Таиланд готов к перемирию с Камбоджей (facebook.com)
Автор: Мария Рагуткина

Таиланд готов к заключению перемирия с Камбоджей, если увидит аналогичное намерение от второй стороны.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Ветчаячай, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за его усилия в вопросе прекращения огня с Камбоджей.

"Таиланд, в принципе, согласен на прекращение огня, но хотел бы видеть искренние намерения со стороны Камбоджи", - отметил он.

Ветчаячай также добавил, что попросил Трампа передать камбоджийской стороне, что Таиланд хочет скорейшего двустороннего диалога для выработки мер и процедур по прекращению огня и "окончательного мирного урегулирования конфликта".

Конфликт Таиланда с Камбоджей

Конфликт между Камбоджей и Таиландом вспыхнул 24 июля. Это случилось после стрельбы на границе, из-за которой погибли несколько тайских и камбоджийских солдат.

На фоне обострения Таиланд развернул на границе подразделения, вооруженные украинскими БМ "Оплот" и БТР-3Е. Были нанесены авиаудары по военным Пномпеня. Также тайская армия отразила вторжение камбоджийцев в районе провинции Трат.

Президент США Дональд Трамп 26 провел телефонный разговор с лидерами Камбоджи и Таиланда. Он сообщил, что обе стороны выразили готовность договориться о прекращении огня.

Позже стало известно, что армия Таиланда приостановила боевые действия. Однако причиной послужили не усилия Трампа, а очень сильные проливные дожди.

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