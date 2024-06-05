Таиланд будет участвовать в саммите мира: СМИ рассказали, кто представит страну

Саммит мира

С 15 по 16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. На встрече соберутся лидеры более 150 стран, чтобы обсудить формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Россия не получила приглашения на этот учредительный саммит. Причиной этому стало решение организаторов, посчитавших, что присутствие представителей РФ может негативно повлиять на конструктивный поиск решений и помешать достижению мирных целей.

Ранее свое участие в саммите мира подтвердил Сингапур.

Подробнее о саммите мира в Швейцарии - читайте в материале РБК-Украина.

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