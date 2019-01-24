Таяні закликає Мадуро утриматися від насильства

Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)

Таяні просить Міжнародний кримінальний суд розслідувати злочини Мадуро

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні закликає президента Венесуели Ніколаса Мадуро утриматися від застосування сили відносно супротивників його режиму, які виступили на підтримку опозиційного спікера парламенту і "народного президента" Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зокрема, Таяні вимагає, щоб Мадуро поважав народ Венесуели і утримався від насильства

"Я нагадую, що Європейський парламент вже звернувся до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати злочини, вчинені режимом", - додав Таяні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на протестах у Венесуелі в зіткненнях з силовиками загинули 16 осіб. Місцева неурядова організація Foro Penal повідомила про затримання не менше 43 осіб в Каракасі і штаті Нуева-Еспарта в ході протестів.

Зазначимо, Європейський союз висловив підтримку очолюваному опозиційним політиком Хуаном Гуайдо парламенту Венесуели і закликав провести нові вибори в країні. У той же час глава Європейської ради Дональд Туск висловив сподівання, що Європа підтримає "демократичні сили у Венесуелі".