ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Таяні закликає Мадуро утриматися від насильства

Новини » Політика    24.01.2019 - 12:11
Таяні закликає Мадуро утриматися від насильства
Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)

Таяні просить Міжнародний кримінальний суд розслідувати злочини Мадуро

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні закликає президента Венесуели Ніколаса Мадуро утриматися від застосування сили відносно супротивників його режиму, які виступили на підтримку опозиційного спікера парламенту і "народного президента" Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зокрема, Таяні вимагає, щоб Мадуро поважав народ Венесуели і утримався від насильства

"Я нагадую, що Європейський парламент вже звернувся до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати злочини, вчинені режимом", - додав Таяні.

Таяні закликає Мадуро утриматися від насильства

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на протестах у Венесуелі в зіткненнях з силовиками загинули 16 осіб. Місцева неурядова організація Foro Penal повідомила про затримання не менше 43 осіб в Каракасі і штаті Нуева-Еспарта в ході протестів.

Зазначимо, Європейський союз висловив підтримку очолюваному опозиційним політиком Хуаном Гуайдо парламенту Венесуели і закликав провести нові вибори в країні. У той же час глава Європейської ради Дональд Туск висловив сподівання, що Європа підтримає "демократичні сили у Венесуелі".

 

Армія Венесуели відмовилася визнати голову парламенту президентом
Новини України ВенесуэлаНиколас МадуроЄвропарламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся