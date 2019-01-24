Євросоюз висловив підтримку опозиційному спікеру парламенту Венесуели

Фото: Федеріка Могеріні (European External Action Service)

Федеріка Могеріні закликала Венесуелу провести нові вибори

Європейський союз висловлює підтримку очолюваному опозиційним політиком Хуаном Гуайдо парламенту Венесуели і закликає провести нові вибори у країні. Про це заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Могеріні підкреслила, що венесуельський народ вимагає демократії і можливості вільно ухвалювати рішення щодо власної долі" і застерегла від обмежень щодо громадянських прав, свободи і безпеки самопроголошеного президента Венесуели Гуайдо, а також інших членів Національної асамблеї країни.

"Насильство та жорстокість сил безпеки абсолютно неприпустимі і не допоможуть вийти з кризи", - заявила представник ЄС.

Вона додала, що Євросоюз готовий підтримати "відновлення демократії і правової держави у Венесуелі за допомогою мирного політичного процесу, який заслуговує довіри та відбудеться відповідно до конституції.

Водночас голова Європейської ради Дональд Туск на своїй сторінці в Twitter висловив сподівання, що вся Європа підтримає "демократичні сили у Венесуелі".

"На відміну від Мадуро, Національна асамблея Венесуели та Хуан Гуайдо мають демократичний мандат від громадян країни", - вважає Туск.

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens. — Donald Tusk (@eucopresident) January 23, 2019

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив підтримку спікеру опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуану Гуайдо, який раніше проголосив себе виконуючим обов'язки президента.