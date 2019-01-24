У Мадуро немає повноважень для розриву дипвідносин, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Опозиційний лідер Хуан Гуайдо запросив американську місію залишитися у Венесуелі

У венесуельського лідера Ніколаса Мадуро немає законних повноважень для розриву дипломатичних відносин із Вашингтоном. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати будуть підтримувати дипломатичні зв'язки з Каракасом через уряд голови Національної асамблеї країни Хуана Гуайдо, який 23 січня оголосив себе виконуючим обов'язки президента Венесуели.

"США не визнають режим Мадуро, відповідно, не вважають повноваження колишнього президента Ніколаса Мадуро законними для розриву дипломатичних відносин", - сказав Помпео.

Він додав, що Гуайдо запросив американську місію залишитися у Венесуелі.

Крім того держсекретар закликав військових Венесуели захищати всіх венесуельців, а також американських та інших іноземних громадян.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про розрив дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки і зажадав від американських дипломатів залишити країну протягом 72 годин.