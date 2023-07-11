RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Таврическом направлении ВСУ взяли в плен рекордное количество россиян

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Таврическом направлении, за прошедшие сутки, Вооруженные силы Украины взяли в плен 19 российских оккупантов. Это стало рекордом для летнего периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня.

"За прошедшие сутки мы зафиксировали, что в плен сдались 19 человек (за предыдущие сутки было 10 пленных). Это впервые фиксируется такое большое количество пленных именно в летний период и именно во время проведения наступательных действий группировки "Таврия", - заявил Шершень.

В то же время спикер отметил, что рекордное количество пленных указывает на низкое морально-психологическое состояние личного состава врага и его демотивацию.

Какая ситуация в направлении?

В районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области украинские военные находятся в активной обороне. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Между тем, согласно данным Генерального штаба, за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала войны Россия потеряла 235 020 единиц личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине