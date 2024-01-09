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На Таврическом направлении более сотни оккупантов сдались в плен за месяц, - ВСУ

Вторник 09 января 2024 16:32
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На Таврическом направлении более сотни оккупантов сдались в плен за месяц, - ВСУ Фото: на Таврическом направлении более сотни оккупантов сдались в плен за месяц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Более сотни российских солдат сдались в плен украинским защитникам за месяц. Эти данные касаются только Таврического направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона.

По его словам, за день около 10 оккупантов сдались в плен.

"За три дня уже 30 пленных захватчиков. А за месяц - более 100 таких человек", - отметил Штупун.

Он добавил, что таким образом вражеские солдаты пытаются выжить.

Бои за Авдеевку

Напомним, с начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город, а затем оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По состоянию на середину декабря в США заявляли о том, что за 2 месяца россияне потеряли под Авдеевкой около 13 тысяч солдат.

Также вражеские бойцы сдаются в плен украинским защитникам. Штупун уже отмечал, что такие случаи учащаются. Одна из причин - ухудшение погодных условий.

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