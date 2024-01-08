В ВСУ рассказали об очередном случае групповой сдачи россиян в плен

На Авдеевском направлении украинским защитникам сдалась в плен очередная группа российских оккупантов. Военные ВСУ ожидают, что в ближайшие дни, в частности, из-за ухудшения погодных условий, такие случаи продолжатся.

Об этом рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Єдині новини".

"Вчера снова около десяти захватчиков сдались в плен. Как и сутки перед тем", - заметил он.

По словам спикера, всего за месяц таких случаев накопилось около сотни.

"И сейчас в связи с морозами мы ожидаем, что их будет гораздо больше, потому что достаточно трудно удержаться в поле с такой экипировкой, какая у большинства российских военнослужащих", - рассказал Штупун.

Он пояснил, что российские интервенты сдаются на этом отрезке фронта в основном из-за нежелания продолжать боевые действия в случае опасности для себя. В частности, когда бойцы ВСУ "внезапно их застают, и они просто не оказывают сопротивление".

Какая ситуация вокруг Авдеевки

Представитель Сил обороны Таврического направления отметил, что российские захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Уже 8 января бойцами ВСУ были отбиты три попытки в районах Авдеевки, Северного и Тоненького, и еще 14 - возле Первомайского и Невельского.

Вместе с тем полковник рассказал, что враг несколько снизил артиллерийские обстрелы с более чем тысячи позавчера до 617 за минувшие сутки.

"Мы это связываем с погодными условиями, потому что не в том объеме могут работать беспилотники", – говорит Штупун.

Также уменьшилось количество вражеских штурмов Авдеевки. Если раньше было 50-60 штурмов в день, то сейчас оккупанты провели всего 25, проинформировал он.

"Но враг продолжает активно наносить авиаудары управляемыми авиационными бомбами, и зафиксирован 31 такой случай", - добавил полковник.

Ситуация с пленными

Ранее в Силах обороны Таврического направления рассказали, что на этом отрезке фронта оккупанты отказываются идти на штурмы и убегают из окопов.

Недавно в январе украинские военные взяли в плен командира отделения 350 мотострелкового полка РФ из Санкт-Петербурга. Оккупант рассказал о том, как попал в армию и воевал против Украины, и жаловался, что руководство их бросило на Купянском направлении.

Напомним, что 3 января между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников

Этот обмен пленными прошел после продолжительной паузы. Россия долго блокировала процесс обмена. Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину и первый в 2024 году. В настоящее время Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.