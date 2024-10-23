Папа на фронте, мама – на лечении. История семьи, которая взяла 9-летнюю девочку под патронат

Патронат как экстренная помощь для семьи

Валентину Евгеньевну хорошо знают в Марганце. Женщина работала в магазине, воспитывала родных детей, ухаживала за старенькими родителями. Не могла Валентина стоять в стороне от жизни громады, поэтому в свое время ее избрали председателем квартального комитета.

"Наступили непростые времена, магазин закрылся. Пыталась найти работу, но что-то не складывалось. Со временем ушли в засветы родители. Так сложилось, что в нашем квартале живет руководитель Службы по делам детей Виктория Долгорук. С ней тесно общаемся. В одном разговоре она поделилась историей девочки Вероники. Я и говорю: давай к нам, пусть поживет в тепле, в добре. Тем более, наши дети уже взрослые и живут самостоятельно. Но есть закон, и так поступать нельзя", – рассказывает Валентина.

Через некоторое время Виктория предложила Валентине с мужем стать патронатными воспитателями.

"Я всегда генерирую идеи, а вот решение принимаем только совместно с мужем. Тогда сказала ему: сейчас война, непростая ситуация в городе, может попытаемся помочь ребенку. Силы у нас с тобой есть. Так и решили", – делится историей женщина.

9-летняя Вероника в течение трех месяцев живет в патронатной семье (фото предоставлено Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми)

Патронатное воспитание – своеобразная экстренная помощь ребенку, семья которого попала в сложные жизненные обстоятельства. То есть если в семье экономический кризис, кто-то из супругов попал в больницу, имеет ненадлежащие условия проживания и никак не может решить эти проблемы, то детей временно берет под свою ответственность не детское институционное учреждение, а патронатный воспитатель.

Из семьи патронатного воспитателя ребенок может вернуться к биологическим родителям, если они преодолеют сложные жизненные обстоятельства, либо быть усыновленным или устроенным в семейные формы воспитания. Патронатный воспитатель работает на профессиональной основе, с трудовым стажем и выплатами. Он обязательно проходит обучение.

"Мы учились на специальных курсах, проходили тренинги в Днепре. Вспоминаю момент, когда эксперт по обучению кандидатов в патронатные воспитатели начала тренинг с фразы: если вы думаете, что к вам придут тихие, спокойные, уравновешенные дети, то вы ошибаетесь. Она сказала, что каждый ребенок, который будет устроен в семью патронатных воспитателей, будет нуждаться в большой поддержке", – рассказывает Валентина.

Учеба была не только теоретическая, но базировалась на реальных жизненных ситуациях. Эксперты заранее предупреждали, как будут вести себя дети и как на это нужно реагировать воспитателям.

"После учебы мы получили рекомендации, документы, подали их в городской совет, с нами заключили договор о патронате над ребенком. Ко мне позвонила Виктория Валерьевна и спросила: вы готовы взять в свою семью на временный уход и воспитание девочку? Я ответила, что да", – говорит женщина.

Валентина вспоминает первую встречу с Вероникой, которую они с мужем зовут ласково – Вероничка.

"Девочка вышла из авто, мы познакомились. "Ты временно поживешь у нас. Мы дадим тебе безопасность, свое тепло, внимание. Посидели, пообщались, пообедали, купили угощение. Так изо дня в день начал налаживаться диалог, хотя были и подводные камни", – делится Валентина.

Вероника продолжает общаться с родней (фото предоставлено Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми)

С тех пор прошло три месяца. У девочки есть все необходимое: обустроили место для досуга и учебы, во дворе поставили бассейн и качели. Вероника учится в школе онлайн, ей нравится. Для школы все купили, починили телефон. Воспитатели говорят, что в первом своем диктанте девочка сделала 16 ошибок, а теперь – ни одной. Уже и табличку умножения выучила. Ей нравится отвечать на уроках, потому что она понимает теми.

"Мне люди говорят: Валя, это ведь так тяжело. А я отвечаю: тяжело. А когда мы идем на работу, разве там легко? Я, во-первых, помогаю детям. Во-вторых, у нас огромная поддержка от государства, социальной службы. Например, нам, как семье патронатного воспитателя, должны привезти генератор. Мы получаем зарплату, выделяются деньги на ребенка. За них мы покупаем одежду, обувь, игрушки, книги, тетради", – говорит женщина.

Валентина признается, что планирует в будущем стать семьей патронатного воспитателя для других детей.

"У меня уже есть опыт, поддержка от мужа, который, кстати, в свое время работал учителем. Мы с ним сделали главный вывод: с ребенком нужно говорить, объяснять, приучать к ответственности", – говорит Валентина.

Важным моментом воспитания в семье патронатного воспитателя является то, что ребенок остается в громаде, где живут его родные, а контакты с близкими не разрываются. Именно патронат дает шанс сохранить семью для ребенка, а значит расти в тепле и уюте.

"Вероничка встречалась с бабушкой на нейтральной территории. Они разговаривали, прогуливались, бабушка купила фрукты. По телефону говорят постоянно. С отцом Вероничка тоже общалась. Он был на фронте, получил ранение", – делится историей женщина.

Успехи Вероники в школе улучшились с тех пор, как она переехала в патронатную семью (фото предоставлено Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми)

Ребенку нужна не только любовь, но и дисциплина

Когда у родной семьи девочки возникли трудности, бабушка по отцовской линии Ирина Владимировна предложила матери забрать Веронику к себе.

"Я постоянно с Вероникой общалась. Помогала, как могла: купила телефон, нанимала репетитора, вместе с ней начали читать букварь. Шло время, и обстоятельства складывались так, что у меня не было возможности заниматься ребенком полностью. Я мягкий человек. У Вероники было много свободы, а ребенку нужна не только любовь, забота, но и дисциплина. Когда Вероника начала жить в семье патронатных воспитателей Вали и Володи, я обрадовалась", – говорит Ирина Владимировна

Сначала родные переживали за эмоциональное состояние Вероники, не будет ли она протестовать, не замкнется ли в себе. Но патронатные воспитатели выполняют свою работу профессионально, поскольку проходят обучение, обеспеченное поддержкой государства, социальной службы, психологов.

"Я объяснила внучке, что она будет жить с хорошими добрыми людьми. В крайнем случае, у нас есть телефоны и в любой момент можем созвониться. Но через три месяца я от нее не услышала никаких жалоб. Это при том, что мы общаемся по телефону очень часто, видимся, конечно, реже", – продолжает бабушка.

По словам бабушки, социальная служба и семья патронатных воспитателей помогли наладить жизнь ребенка. И это только через три месяца. Впереди еще три, и Ирина Владимировна надеется, что они тоже пойдут на пользу девочке.

"Патронатными воспитателями могут быть только ответственные люди, серьезные и дисциплинированные. Поэтому если семья не справляется с трудностями, а они могут быть совершенно разными, особенно во время войны, – то не стыдно воспользоваться услугой патроната. У меня единственное желание – пусть в стране будет больше патронатных воспитателей. Валентине от меня низкий поклон", – говорит Ирина Владимировна.

Знания не по брошюре

В Марганце патронат над ребенком был очень необходим. Ранее в городе был центр социально-психологической реабилитации "Теплый дом", где размещали детей, которые остались без должной родительской опеки или находились в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас центр не функционирует, поскольку город под постоянными обстрелами, а потребность в приюте для детей осталась.

"В Днепропетровской области активно шла и сейчас продолжается популяризация патроната над ребенком, нас приглашали на тренинги, к нам приезжали партнеры. Мы получали знания не по брошюре, а на высоком практическом уровне. Теперь работаем в этом направлении", – рассказывает начальница Службы по делам детей Марганецкого городского совета Виктория Долгорук.

Виктория Долгорук пристраивает детей в патронатные семьи (фото предоставлено Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми)

В 2024 году стартовал проект "Семья для каждого ребенка – развитие семейного патроната", он призван увеличить количество патронатных семей в громадах. Проект объединил громады вокруг общих целей: помочь как можно большему числу детей получить семейное воспитание и необходимую поддержку, пока их родители преодолевают сложные жизненные обстоятельства.

Громадам технически и материально помогают организовывать мероприятия по популяризации патроната и развитию семейных форм воспитания. А будущие патронатные воспитатели и их помощники получают социальное и психологическое сопровождение, всемерную поддержку специалистов.

По словам Виктории Долгорук, воспитание ребенка в патронатной семье имеет немало преимуществ. Во-первых, это комплексная помощь. Семья принимает ребенка, а социальная служба в то время помогает родителям преодолеть сложную жизненную ситуацию. Плюс родители не оторваны от ребенка, они общаются и могут посещать друг друга. Во-вторых, семья патронатных воспитателей страхует, когда нужно немедленно принять решение о приюте ребенка.

"Но есть и минус. Это человеческий фактор. И ребенок, и патронатные воспитатели могут привязаться. Поэтому мы советуем постоянно говорить, что вы друзья, партнеры, но не родственники. Так сложилось в жизни, что нам нужно друг другу помочь. Я всегда призываю патронатных воспитателей обладать холодным умом и осознавать свою роль", – говорит Виктория.

Сейчас в Марганце 16 детских домов семейного типа, 6 приемных семей, более 100 семей опекунов. При необходимости они предоставят приют ребенку, который в этом будет нуждаться.

"Нам важно, чтобы пока другие семейные формы воспитания ждут ребенка, он был в безопасности, под семейным крылом и адаптировался. Мы всегда ставим целью вернуть ребенка в биологическую семью, для нас это самая большая радость, но, к сожалению, реальность вносит свои коррективы", – говорит Виктория.

Контролирует семьи патронатных воспитателей Служба по делам детей. Специалисты посещают такие семьи, звонят по телефону, интересуются всеми событиями и деталями. Патронатные воспитатели несут ответственность за уход, воспитание и реабилитацию ребенка в семье.

По мнению Виктории Долгорук, наше общество все больше интересуется патронатным воспитанием. Раньше семьи, нуждавшиеся в такой помощи, боялись осуждения. Война постепенно меняет ситуацию.

"Муж на фронте, а жене нужно пройти курс лечения. Если женщина написала заявление об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя, то у нее было основание. Если она не отдала ее бабушке или куме, то ей виднее. Почему нас не осуждают, когда мы ведем детей в детсад, в детские лагеря? Почему человек в беде не может получить такую поддержку? – говорит Виктория.

"Семья для каждого ребенка: развитие семейного патроната" реализуется совместно Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Партнерством "Каждому ребенку", Министерством социальной политики Украины, Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, Национальной социальной сервисной службой Украины, службами по делам детей территориальных громад, областных военных администраций, центрами предоставления социальных услуг, региональными центрами социальных служб, неправительственными организациями при финансовой поддержке Европейского Союза.