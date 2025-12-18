ua en ru
"Татнефть", "Русснефть" и не только. Британия ввела новый пакет санкций против РФ

Четверг 18 декабря 2025 14:35
UA EN RU
"Татнефть", "Русснефть" и не только. Британия ввела новый пакет санкций против РФ
Автор: Константин Широкун

Правительство Великобритании сегодня, 18 декабря, ввело новый пакет санкций против ряда физических и юридических лиц из России, среди которых оказались и энергетические компании "Татнефть", "Русснефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Следуя примеру Евросоюза, правительство Великобритании ввело дополнительные санкции против 24 связанных с Россией физических и юридических лиц.

В перечне новых подсанкционных компаний оказались, в частности, и "Татнефть" и "Руснефть". Два крупнейших производителя нефти в России - "Роснефть" и "Лукойл" - были включены в пакет санкций Британии в октябре.

Санкции Британии против РФ

Напомним, в октябре этого года британское правительство расширило санкционный список против России, добавив еще 40 компаний и физических лиц, среди которых крупные энергетические предприятия, банки и посредники, которые помогали Кремлю обходить ограничения. Отмечается, что нарушение санкционного режима в Британии может считаться уголовным преступлением.

Также Британия 4 декабря объявила о новых масштабных санкциях, направленных против российской военной разведки. Под санкции попала как сама разведка, так и 11 ее представителей, связанных с войной в Украине и событиями 2018 года.

Также недавно Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей.

В список попали мать лидера Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и Фонд Ахмата Кадырова, который организует лагеря перевоспитания и милитаризации детей. В целом санкции коснулись восьми человек и трех организаций, связанных с Кремлем.

