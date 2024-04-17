Не хватает людей? В Татарстане РФ на военных заводах будут работать дети с 14 лет

Правительство Татарстана, РФ, подготовило новую "программу содействия занятости молодежи", которая должна упростить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Коммерсант ".

Согласно публикации, власти Татарстана озабочены тем, что молодежь в республике все чаще предпочитает "обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования" вместе того, чтобы идти работать.

Поэтому новая "программа содействия занятости" призвана упростить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет, а также содействовать занятости подростков из "семей, находящихся в социально опасном положении".

Отдельными пунктами в ней указано "содействие занятости молодежи в возрасте до 35 лет в сельском хозяйстве» и «на предприятиях оборонно-промышленного комплекса".

Российское издание приводит официальную статистику, согласно которой сейчас в республике более 1 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

2 апреля Украина атаковала дронами завод по производству "Шахедов" в Татарстане