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Бракує людей? У Татарстані РФ на військових заводах працюватимуть діти з 14 років

Середа 17 квітня 2024 01:39
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Бракує людей? У Татарстані РФ на військових заводах працюватимуть діти з 14 років Фото: Дрони-камікадзе "Шахед" (defence-ua.com)
Автор: Вадим Ребрина

Уряд Татарстану, РФ, підготував нову "програму сприяння зайнятості молоді", яка має спростити працевлаштування неповнолітніх віком 14–18 років, у тому числі на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

Згідно з публікацією, влада Татарстану стурбована тим, що молодь в республіці все частіше віддає перевагу "навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти" замість того, щоб іти працювати.

Тому нова "програма сприяння зайнятості" покликана спростити працевлаштування неповнолітніх віком 14–18 років, а також сприяти зайнятості підлітків із "сімей, які перебувають у соціально небезпечному становищі".

Окремими пунктами в ній зазначено "сприяння зайнятості молоді віком до 35 років у сільському господарстві" та "на підприємствах оборонно-промислового комплексу".

Російське видання наводить офіційну статистику, згідно з якою зараз у республіці понад 1 млн молодих людей віком від 14 до 35 років.

2 квітня Україна атакувала дронами завод із виробництва "Шахедів" у Татарстані

Російські ЗМІ 2 квітня повідомили, що дрони атакували підприємства в Татарстані. Йшлося про підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Прокремлівські ЗМІ стверджували, що в Єлабузі один БПЛА вдарив у завод, а два – у гуртожиток.

За даними джерела РБК-Україна, метою атаки був завод зі збирання "Шахедів", які росіяни маркують під "Герань-2". Це була операція ГУР.

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