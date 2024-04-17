Бракує людей? У Татарстані РФ на військових заводах працюватимуть діти з 14 років

Уряд Татарстану, РФ, підготував нову "програму сприяння зайнятості молоді", яка має спростити працевлаштування неповнолітніх віком 14–18 років, у тому числі на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Комерсант ".

Згідно з публікацією, влада Татарстану стурбована тим, що молодь в республіці все частіше віддає перевагу "навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти" замість того, щоб іти працювати.

Тому нова "програма сприяння зайнятості" покликана спростити працевлаштування неповнолітніх віком 14–18 років, а також сприяти зайнятості підлітків із "сімей, які перебувають у соціально небезпечному становищі".

Окремими пунктами в ній зазначено "сприяння зайнятості молоді віком до 35 років у сільському господарстві" та "на підприємствах оборонно-промислового комплексу".

Російське видання наводить офіційну статистику, згідно з якою зараз у республіці понад 1 млн молодих людей віком від 14 до 35 років.

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