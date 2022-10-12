"Папу убили в Мариуполе, когда вышел за продуктами". Истории детей, рано ставших взрослыми

Страх громких и резких звуков, незнакомцев и проснуться из-за обстрелов – то, с чем приходится жить тысячам детей, потерявших своих родителей в ходе войны, которую начала Россия. Сегодня с такими детьми работают психологи, но процесс реабилитации может занять годы.

"Вражеский самолет убил почти всю семью"

Село Слобожанское Балаклейского района. С начала войны оно не попадало под обстрел, местные слышали удары ракет и снарядов только из соседних населенных пунктов. Но один самолет изменил судьбу семьи Гончаренко. Семья из мамы, двух дочерей и сына занимались домашними делами, когда произошло прямое попадание вражеского снаряда в их дом.

Внезапный громкий звук самолета, за которым последовал сброс снаряда. Мама с братом и сестрой погибли сразу. Шестилетняя девочка за несколько минут до удара пошла смотреть мультики в другую комнату, что ее и спасло. Яну вытащили из-под завалов дома полуживой и госпитализировали.

Сегодня ее опекун – тетя. Как она рассказала изданию, за несколько дней до трагедии ее сестра просила переехать к ним, потому что в их селе якобы безопаснее. Но после российской атаки она уже никогда ей не позвонит, осталась только племянница, опекуном которой она и стала.

"У них отец погиб еще во время службы в АТО. Теперь Яна потеряла всех. Она сейчас живет с нами, с ней работает психолог. Сначала была закрыта, молчалива. Теперь общается с друзьями, и все время говорит о родных как о живых, когда знакомится со сверстниками: "А у меня есть мама, брат и сестричка". А потом приходит домой и говорит: "А, может, они живы?" – рассказала ее тетя изданию.

(Фото: GettyImages)

С надеждой остается и ужас. Девочка все еще боится резких звуков, долго боялась уснуть. Спит, представляя, что рядом мама, а когда просыпается, спрашивает, где она.

Сейчас с девочкой работают психологи фонда "Голоса детей", который занимается полным сопровождением детей, потерявших одного или обоих родителей из-за войны. Дети находятся на попечении фонда до совершеннолетия и получают всестороннюю помощь, от базовых потребностей до финансовых и образовательных программ.

Психологи фонда рассказывают, что при постоянной и кропотливой работе дети подлежат реабилитации. Некоторые начинают обретать утраченные смыслы, некоторые находят новые увлечения.

"Дети, потерявшие родных, нуждаются в том, чтобы рядом был ресурсный человек, который сможет помочь понять, принять произошедшее, подсказать, как лучше справиться с эмоциями", – отметила психолог фонда Марта Билык.

Родители из-за собственного горевания не всегда имеют достаточно сил, чтобы помочь ребенку. В этот момент начинается работа специалистов фонда.

"Отца расстреляли у священных крестов"

Село Левковичи в Черниговской области. Оккупанты появились в окрестностях населенного пункта 24 февраля. Возле священных крестов, стоявших вместо церкви, каждый день молились люди.

Рядом проезжали вражеские танки, БТРы и артиллерия, что заставило самых смелых мужчин села начать готовить коктейли Молотова для самообороны своих семей. Среди них был и папа семилетнего Святослава. Вскоре жена нашла мужчину расстрелянным с еще несколькими жителями села у тех же священных крестов. Так мальчик остался без отца.

Еще через несколько дней вражеский снаряд упал возле дома Святослава и частично разрушил его вместе с автомобилем. А через две недели после этого умер его дедушка из-за нехватки медикаментов и невозможности оказания неотложной медицинской помощи.

За это время жители села видели, как колонны военной техники направляются в сторону Киева, как враги ходят по селу, запугивают людей, воруют, заходят в соседние дома, но ничего не могли с этим поделать.

Когда оккупанты вышли из села, дышать стало легче, но мальчику до сих пор снятся сны и он тяжело реагирует на резкие звуки. Они с матерью продолжают жить в том же селе. Со Святославом сейчас работают психологи и ему уже лучше. Парень увлекается футболом и хочет пойти на танцы.

(Фото: GettyImages)

Как рассказали в фонде "Голоса детей", реабилитация ребенка после такого "опыта" происходит индивидуально. Это зависит от многих факторов: от того, в каких условиях и как погибли родители, кто взял под опеку, в каком психоэмоциональном состоянии опекуны.

"Мы для себя за основу реабилитации взяли 10 психологических консультаций ребенку и 10 опекуну. Конечно, есть дети, которым нужно меньше, но есть и те, кому нужно больше. Сейчас у нас очень популярна арт-терапия. Детям очень нравится, а опекуны отмечают, что после нее дети оживают", – рассказала изданию директор фонда Анна Хоменко.

"Папа помогал прятать людей прямо в воронки от артснарядов"

Аня из Мариуполя. Ей шесть лет. Когда началась большая война, она готовилась к первому классу, у нее был дом, семья и любимые игрушки. С 24 февраля все изменилось. Постоянные взрывы, гул самолетов и перестрелки. Девочке было страшно, а родители понимали, что из города нужно уезжать. Только вот успели не все.

Отец Ани был обычным жителем города. Из-за сложной ситуации в Мариуполе помогал хоронить людей прямо в воронках от артснарядов, просто больше некуда было. Однажды он вышел в магазин за продуктами, когда на него была совершена прямая атака. Больше семья отца не видела. Через несколько дней женщина собрала вещи и вместе с дочерью покинула Мариуполь.

"Она была молчалива, не спрашивала о папе. А потом, когда я решила ей сказать, ответила, что знала. Когда мы уезжали, они как раз зашли в наш район города. Мы просто успели уехать. И то, нас пустили, потому что я была с ребенком", – рассказала мама Ани Вероника.

Сегодня они живут в Кировоградской области. Знакомые рассказали, что их квартира в Мариуполе разрушена и разграблена. Вероника это не рассказывала дочери, которая только недавно начала приходить в себя с помощью психологов. Аня общается с новыми друзьями и стала ходить в школу.

Как пояснили РБК-Украина специалисты, чем больше будет рядом с детьми взрослых людей, готовых помочь, поддержать, прояснить, разделить их переживания и увлечения – тем быстрее дети адаптируются. Сейчас на попечении фонда находится 857 детей, ежедневно приобщается около десяти. Еще несколько ждут назначения "помощника" и зачисления.

Руководитель фонда отметила, что у их организации есть ряд нужд, а самые неотложные – это теплая одежда, обогреватели, дрова, прямая финансовая помощь, аренда и восстановление жилья, образование. К этим программам призывают приобщиться всех желающих.

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Из-за войны травмированных детей становится все больше. Каждый день украинские города страдают от атак РФ. Жертвы этих ударов – чьи-то мамы и папы. Дети остаются без главных людей в своей жизни и теряют детство. Поколение новых украинцев начинается с самого плохого – войны.

Желающие приобщиться к помощи детям, пострадавшим от войны или чьи родители стали жертвами российской агрессии, могут поддержать фонд "Голоса детей". Реквизиты фонда по этой ссылке.