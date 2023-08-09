Ташева рассказала, чего Украина ожидает от саммита Крымской платформы

На саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, будет обсуждаться территориальная целостность и будущее Крыма, а также безопасность в Азово-Черноморском регионе. Кроме того, Украина ожидает увеличения количества стран-участников саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой в эфире телемарафона.

По ее словам, на саммите будут обсуждаться не только территориальная целостность Крыма, но и будущее полуострова.

"Какие интеграционные процессы будут происходить, как в экономическом плане Крым будет развиваться. И это в первую очередь составляющая Украины. Мы представим свое видение, и президент, и премьер-министр и председатель Верховной рады. Конечно, мы ожидаем от международных партнеров" поддержку наших действий по реинтеграции полуострова", - рассказала Ташева.

Кроме того, будет обсуждаться и составляющая безопасности в Азово-Черноморском регионе.

"Мы это обязательно должны обсудить. Потому что все вопросы, которые

связаны, в том числе, с зерновыми коридорами, они связаны с безопасностью в Азово-Черноморском регионе", - отметила представитель президента.

Она также подчеркнула, что Украина ожидает увеличения количества стран-участников саммита.

"Формат офлайн и онлайн предусматривает большее привлечение. Даже в прошлом году нас было больше, чем в 2021-м. Ну и кроме августовского форума, мы планируем и парламентский саммит. Какой состоится 24 октября в Праге. И это тоже очень важный трек Крымской платформы" , - добавила Ташева.

Саммит Крымской платформы

Напомним, Крымская платформа - это инициатива украинских властей, направленная на актуализацию вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

Первый саммит состоялся еще в 2021 году, тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече приняли участие представители 43 стран.

Главной целью Крымской платформы является консолидация международных усилий по деоккупации Крыма, защите прав и свобод населения полуострова, а также усиление безопасности в Европе и на глобальном уровне.

Нынешний саммит Крымской платформы состоится 23 августа. На встречу лидеров пригласили, в частности, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.