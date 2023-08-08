Зеленский назвал дату проведения саммита Крымской платформы
Очередной саммит Крымской платформы состоится 23 августа. На встречу лидеров уже пригласили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Президент напомнил, что провел сегодня, 8 августа, переговоры с главой правительства Нидерландов. Он обсуждал защиту мирных украинцев от российских оккупантов и усиление наших воинов на передовой.
Зеленский рассказал, что уже готовятся новые оборонные пакеты и усиление украинской авиации современными самолетами.
"Важно, что Нидерланды присоединились к декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для нашего государства, и мы обсудили, как именно эти гарантии можно детализировать на двустороннем уровне. Кроме того, я пригласил Марка принять участие в саммите нашей Крымской платформы на уровне лидеров - этот саммит состоится уже 23 августа", - заявил президент.
Крымская платформа
Напомним, Крымская платформа - это инициатива украинских властей, которая направлена на актуализацию вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.
Первый саммит состоялся еще в 2021 году, тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече участвовали представители 43 стран.
Главной целью Крымской платформы является консолидация международных усилий для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также для усиления безопасности в Европе и на глобальном уровне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.