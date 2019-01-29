Тарута: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

22 вересня 2018 року партія "Основа" провела з'їзд, на якому висунула кандидатом в президенти Сергія Таруту

Дата рождения: 23 июля 1955 года (63 года)

Образование: Донецкий госуниверситет управления

Партия: "Основа"

Должность: лидер партии "Основа", совладелец ИСД

Семья: женат, двое детей

Тарута на выборах 2019. Новини

Биография

Бизнес

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Тарута на выборах 2019. Новости

29 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Таруту кандидатом в президенты Украины.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Украины. 22 сентября 2018 года партия "Основа" провела съезд, на котором выдвинула кандидатом в президенты-2019 экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруту. По итогам праймериз, за него проголосовали 87% членов партии.

партия "Основа" провела съезд, на котором выдвинула кандидатом в президенты-2019 экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруту. По итогам праймериз, за него проголосовали 87% членов партии. Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную раду – 27 октября. Официально президентская избирательная кампания стартует в последний день уходящего года - 31 декабря.

Биография

Сергей Алексеевич Тарута родился 23 июля 1955 года в селе Виноградном Донецкой области.

Имеет два высших образования. В 1979 году окончил механико-металлургический факультет Ждановского металлургического института, а в 1999-м получил диплом менеджера в Донецкой госакадемии управления.

Свой трудовой путь начинал мастером на заводе "Азовсталь", где проработал 15 лет. За это время сумел дорасти до начальника отдела внешнеэкономических связей.

Бизнес

В 1995-м Тарута начинает свой путь бизнесмена. Он становится соучредителем внешнеторговой фирмы "Азовинтэкс". В декабре того ж года вместе с бизнес-партнером Виталием Гайдуком создает корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), которая вскоре стала второй по величине в Украине.

Первичный капитал компания накопила на поставках газа промышленным предприятиям Донецкой области. При Виталие Гайдуке, который в то время был зампредседателя Донецкой ОГА, ИСД становится главным газовым снабженцем региона.

ИСД контролировал газету "Экономические известия", медиахолдинг "Эволюшен медиа" (Интернет-издание proUA, "Комментарии", "Фотолента", UGMK.info, Kyiv Weekly, журнал "Эксперт-Украина"), а также футбольные клубы "Сталь" (Алчевск), "Сталь" (Днепродзержинск), "Металлург" (Донецк).

Вначале Тарута занимал место исполняющего директора, а к 2002 году стал главой совета директоров ИСД.

В 2008 году для ИСД наступили нелегкие времена из-за долгов по краткосрочным кредитам. Это вынудило Таруту и его тогдашнего партнера Олега Мкртчана продать контрольный пакет акций корпорации, оставив себе 49,9%.

Позже сам Тарута заявлял, что с 2010 года не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД.

Главные активы корпорации – Алчевский меткомбинат и коксохимический завод, ПАО "Экоэнергия" и Днепровский меткомбинат Дзержинского. Первые три предприятия после 2014 года остались на оккупированной территории и были "национализированы" "ЛНР" в марте 2017 года.

18 декабря 2017 года руководство ИСД заявило о потере фактического контроля над заводами.

В феврале 2018 года стало известно, что в Москве арестовали бизнес-партнера Таруты Олега Мкртчана по подозрению в хищении более 1 млрд рублей денег российского "Внешэкономбанка", которые выделялись на проекты ИСД.

Политическая деятельность

Свою политическую деятельность Тарута начинает в 1998 году в качестве депутата в Донецком облсовете. Также на тот момент он был и членом комиссии по земельным вопросам.

С апреля по май 2005-го – член Совета предпринимателей при Кабмине.

2014 год становится решающим в политической карьере Таруты. В марте его назначают на пост председателя Донецкой облгосадминистрации. Во время проведение активной фазы АТО Тарута координировал оборону Мариуполя.

10 октября он уходит в отставку из Донецкой ОГА, что объясняет своим несогласием с политикой Киева к Донбассу. В ноябре того ж года его назначают народным депутатом в Верховную раду VIII созыва. Прошел в парламент как самовыдвиженец по 58 мажоритарному округу (Мариуполь).

В феврале 2017 года Тарута анонсировал создание новой оппозиционной партии "Основа". Несмотря на то, что руководителем партии значится Андрей Николаенко (бывший зам Таруты), Сергей Алексеевич активно участвует в рекламной кампании политсилы.

Скандалы

В декабре 2017 года в СМИ всплыла скандальная информация о том, что у Таруты якобы есть любовница, которая на 25 лет его моложе. Сообщалось, что девушка 1980 года рождения работает в PinchukArtCentre. Как писали журналисты, политик купил ей квартиру в одном из элитных районов Киева как подарок за рождение ему ребенка.

Семья

Про свою личную жизнь Тарута редко рассказывает. Известно, что политик женат, воспитывает двух дочек. Одна из них — Екатерина Тарута, работает ведущей новостей на канале ICTV.

Полная информация по кандидатам в президенты на выборы 2019 на РБК Украина.