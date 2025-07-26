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Цвет, который приносит удачу каждому знаку Зодиака: узнайте свой

Суббота 26 июля 2025 12:00
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Цвет, который приносит удачу каждому знаку Зодиака: узнайте свой Какой цвет принесет удачу (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи уверены: каждому знаку Зодиака соответствует свой цвет, который приносит удачу, усиливает сильные стороны и помогает в принятии решений.

Какие цвета будут притягивать деньги, удачу и любовь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен - красный

Цвет страсти, силы и энергии. Красный подчеркивает смелость и решительность Овна, помогая ему проявлять лидерство и не бояться рисковать.

Телец - зеленый

Оттенок природы, роста и внутренней гармонии. Зеленый дарит Тельцу ощущение стабильности и усиливает его связь с землей и комфортом.

Близнецы - серый

Нейтральный и адаптивный цвет, символизирующий гибкость и интеллект. Серый идеально отражает переменчивую натуру Близнецов и их умение подстраиваться под ситуацию.

Рак - коричневый

Цвет уюта, стабильности и безопасности. Коричневый помогает чувствительному Раку сохранять внутреннее спокойствие и создавать теплую атмосферу.

Лев - фиолетовый

Роскошный и креативный оттенок, который подчеркивает харизму, артистичность и благородство Льва. Идеальный цвет для королевской натуры.

Дева - бежевый

Спокойные натуральные тона символизируют стабильность, практичность и внутренний порядок - ключевые черты рассудительной Девы.

Весы - розовый

Мягкий и гармоничный цвет, который отражает стремление Весов к балансу, красоте и теплым отношениям. Розовый усиливает их природное обаяние.

Скорпион - черный

Цвет силы, загадочности и глубины. Черный идеально передаёт внутреннюю интенсивность Скорпиона и его способность к трансформации.

Стрелец - желтый

Яркий и вдохновляющий, цвет солнца и оптимизма. Желтый подчеркивает энергию и любовь Стрельца к новым знаниям и приключениям.

Козерог - синий

Цвет надежности, выдержки и ответственности. Синий помогает Козерогам сохранять концентрацию и уверенно двигаться к своим целям.

Водолей - оранжевый

Цвет креативности, радости и энергии. Оранжевый подчеркивает независимость и новаторскую натуру Водолея, а также его стремление к переменам.

Рыбы - белый

Цвет чистоты, интуиции и внутреннего света. Белый символизирует духовность и эмоциональную открытость Рыб, помогая им оставаться в гармонии с собой.

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