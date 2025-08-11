Таро-гороскоп на неделю. Кому судьба даст редкий шанс, а кого ждут испытания

Эта неделя, которая началась 11 августа и продолжится до 17 августа, принесет неожиданные повороты: кого-то ждет уникальный шанс изменить свою жизнь, а кто-то столкнется с серьезными испытаниями.
Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.
Карта Таро: Королева Мечей
На этой неделе вам нужно пространство и свобода от чужого контроля. Не ждите разрешения - действуйте. Вы знаете, что делаете. Объясните свою позицию и заберите назад свою автономию.
Карта Таро: Пятерка Мечей
Конфликт назрел - пора говорить прямо. Откровенно выскажите, что чувствуете, и постарайтесь понять позицию другого. После паузы примите решение вместе. Всё можно уладить.
Карта Таро: Восьмерка Кубков
Вы не получите того, чего хотели, но это к лучшему. Уходите от ситуации с достоинством. Ваш рост начинается здесь - через отказ, через уязвимость, через преодоление. Мир готовит для вас нечто большее.
Карта Таро: Башня
Вы слишком долго держались за разрушительное. Пришло время все обрушить - раз и навсегда. Выскажитесь, поставьте точку, вырвитесь из этой ловушки. Боль кратковременна, исцеление - неизбежно.
Карта Таро: Шестерка Монет
Вы даете слишком много, а в ответ - тишина. Это несправедливо. Пора обозначить границы и, если нужно, отпустить ситуацию. Ваш ресурс не бесконечен. Уважайте себя и расставьте приоритеты.
Карта Таро: Король Кубков
Вы чувствуете, что близкому человеку нужна поддержка. Проявите сочувствие, предложите помощь - словом, делом или просто присутствием. Ваш эмоциональный интеллект - ваш главный ресурс. Используйте его, чтобы быть рядом тогда, когда это особенно важно.
Карта Таро: Шестерка Кубков
Старое чувство дает о себе знать. Это может быть бывший партнёр, друг детства или кто-то из прошлого. Вы готовы восстановить связь - просто сделайте первый шаг. Ваше сердце уже знает, к кому стоит вернуться.
Карта Таро: Королева Жезлов
Вы сдерживаете страсть, которая просится наружу. Хватит ждать. Сделайте то, к чему давно тянет - будь то любовь, путешествия, творчество или перемены в жизни. Только вы решаете, как жить. Пора действовать.
Карта Таро: Восьмерка Мечей
Вы додумываете за других - и ошибаетесь. Не гадайте, спросите прямо. Чёткие ответы избавят вас от тревог. Проясните ситуацию и двигайтесь дальше.
Карта Таро: Девятка Жезлов
Вы преувеличиваете проблему - страх раздул ее до гигантских масштабов. Поговорите с кем-то здравомыслящим, чтобы вернуть почву под ногами. Начните действовать - и тревога уйдет.
Карта Таро: Паж Кубков
Вы хотите заботы и поддержки - и это нормально. Позвольте себе быть уязвимым. Скажите близким, что вам нужно тепло и участие. Сейчас - время быть мягким, а не сильным.
Карта Таро: Семерка Кубков
Идеи зреют - пора воплощать! Не откладывайте вдохновение. Превращайте мечты в проекты, творите, пробуйте, действуйте. Эта неделя - ваш старт.
