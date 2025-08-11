Таро-гороскоп на неделю. Кому судьба даст редкий шанс, а кого ждут испытания

Овен

Карта Таро: Королева Мечей

На этой неделе вам нужно пространство и свобода от чужого контроля. Не ждите разрешения - действуйте. Вы знаете, что делаете. Объясните свою позицию и заберите назад свою автономию.

Телец

Карта Таро: Пятерка Мечей

Конфликт назрел - пора говорить прямо. Откровенно выскажите, что чувствуете, и постарайтесь понять позицию другого. После паузы примите решение вместе. Всё можно уладить.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Вы не получите того, чего хотели, но это к лучшему. Уходите от ситуации с достоинством. Ваш рост начинается здесь - через отказ, через уязвимость, через преодоление. Мир готовит для вас нечто большее.

Рак

Карта Таро: Башня

Вы слишком долго держались за разрушительное. Пришло время все обрушить - раз и навсегда. Выскажитесь, поставьте точку, вырвитесь из этой ловушки. Боль кратковременна, исцеление - неизбежно.

Лев

Карта Таро: Шестерка Монет

Вы даете слишком много, а в ответ - тишина. Это несправедливо. Пора обозначить границы и, если нужно, отпустить ситуацию. Ваш ресурс не бесконечен. Уважайте себя и расставьте приоритеты.

Дева

Карта Таро: Король Кубков

Вы чувствуете, что близкому человеку нужна поддержка. Проявите сочувствие, предложите помощь - словом, делом или просто присутствием. Ваш эмоциональный интеллект - ваш главный ресурс. Используйте его, чтобы быть рядом тогда, когда это особенно важно.

Весы

Карта Таро: Шестерка Кубков

Старое чувство дает о себе знать. Это может быть бывший партнёр, друг детства или кто-то из прошлого. Вы готовы восстановить связь - просто сделайте первый шаг. Ваше сердце уже знает, к кому стоит вернуться.

Скорпион

Карта Таро: Королева Жезлов

Вы сдерживаете страсть, которая просится наружу. Хватит ждать. Сделайте то, к чему давно тянет - будь то любовь, путешествия, творчество или перемены в жизни. Только вы решаете, как жить. Пора действовать.

Стрелец

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Вы додумываете за других - и ошибаетесь. Не гадайте, спросите прямо. Чёткие ответы избавят вас от тревог. Проясните ситуацию и двигайтесь дальше.

Козерог

Карта Таро: Девятка Жезлов

Вы преувеличиваете проблему - страх раздул ее до гигантских масштабов. Поговорите с кем-то здравомыслящим, чтобы вернуть почву под ногами. Начните действовать - и тревога уйдет.

Водолей

Карта Таро: Паж Кубков

Вы хотите заботы и поддержки - и это нормально. Позвольте себе быть уязвимым. Скажите близким, что вам нужно тепло и участие. Сейчас - время быть мягким, а не сильным.

Рыбы

Карта Таро: Семерка Кубков

Идеи зреют - пора воплощать! Не откладывайте вдохновение. Превращайте мечты в проекты, творите, пробуйте, действуйте. Эта неделя - ваш старт.