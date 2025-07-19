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Этим знакам Зодиака нужно избегать резких слов и решений: кому обещают напряженный день

Суббота 19 июля 2025 21:16
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Этим знакам Зодиака нужно избегать резких слов и решений: кому обещают напряженный день Астрологи не советуют занимать деньги 20 июля (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Астрологи составили прогноз на 20 июля. Для нескольких знаков Зодиака этот день будет переломным - возможны как позитивные, так и негативные события.

РБК-Украина рассказывает, для кого день может обернуться неприятностями.

Овен

Вам советуют не занимать деньги взаймы. Это может обернуться финансовыми потерями и недоразумениями.

А вот в личной жизни появится возможность улучшить отношения с партнером. Удачный день для романтических приключений. Но стоит позаботиться о здоровье - есть риск недомогания.

Телец

Переутомление может дать о себе знать, поэтому позаботьтесь об отдыхе. В то же время звезды не советуют злоупотреблять тяжелой пищей - высокий риск проблем с желудком.

Деньги беспокоить не будут. С финансами все будет стабильно. Рекомендуется провести день в компании родных - они принесут вдохновение и радость.

Дева

На горизонте - серьезные перемены, однако лучше избегать резких решений. Каждый шаг на вашем пути должен быть взвешенным.

В финансовом плане возможны поступления. А вот в семье не все гладко: напряженность может вызвать стресс. Старайтесь держать эмоции под контролем.

Весы

Высока вероятность, что вам скоро улыбнется удача в работе. В то же время финансовое положение пока будет оставаться без изменений.

Важно в этот день внимательно следить за своими словами, особенно в общении с близкими. Слишком резкие высказывания могут привести к непоправимому конфликту.

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При написании материала были использованы следующие источники: IDiva, Astro.

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