RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тарнавский объяснил, почему Россия приняла "непростое решение" сбежать из Херсона

Фото: командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский
Автор: Антон Малиновский

Во время контрнаступления ВСУ на юге осенью прошлого года россияне приняли "непростое решение" по поводу бегства из Херсона и правого берега Днепра из-за опасений оцепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в программе "Год. Херсон".

Он отметил, что войска РФ были разделены барьерным рубежом в виде Днепра. Основная часть сил оставалась на подконтрольной ВСУ территории, на которой они проводили наступательную операцию.

"Россияне понимали прекрасно, что эта группировка войск могла либо попасть в окружение, либо быть уничтоженной. Для россиян слово "окружение" - это одно из слабых мест. Когда они слышат слово "окружение", они профессионально бегут. Они прибегают к таким мерам, что их войско в максимальное окружение не попадает. То есть им лучше сбежать с поля боя, но не попасть в окружение", - сказал Тарнавский.

Освобождение Херсона

Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину - еще 2 марта. В июне 2022 года ВСУ пошли в контрнаступление и отвергли оккупантов с первой линии обороны Херсона. Россия пыталась создать иллюзию контроля, объявив на оккупированных территориях референдум о "присоединении областей к составу РФ".

В то же время в отчетах сообщалось о постепенном уходе россиян с правого берега на левый - туда перевезли и "власть" региона, а 9 ноября РФ анонсировала отвод войск из Херсона на левый берег Днепра.

Почти ровно год назад, 11 ноября ВСУ начали заходить в Херсон, освободив город после многомесячной оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины