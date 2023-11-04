Тарнавский объяснил, почему Россия приняла "непростое решение" сбежать из Херсона

Он отметил, что войска РФ были разделены барьерным рубежом в виде Днепра. Основная часть сил оставалась на подконтрольной ВСУ территории, на которой они проводили наступательную операцию.

"Россияне понимали прекрасно, что эта группировка войск могла либо попасть в окружение, либо быть уничтоженной. Для россиян слово "окружение" - это одно из слабых мест. Когда они слышат слово "окружение", они профессионально бегут. Они прибегают к таким мерам, что их войско в максимальное окружение не попадает. То есть им лучше сбежать с поля боя, но не попасть в окружение", - сказал Тарнавский.

Освобождение Херсона

Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину - еще 2 марта. В июне 2022 года ВСУ пошли в контрнаступление и отвергли оккупантов с первой линии обороны Херсона. Россия пыталась создать иллюзию контроля, объявив на оккупированных территориях референдум о "присоединении областей к составу РФ".

В то же время в отчетах сообщалось о постепенном уходе россиян с правого берега на левый - туда перевезли и "власть" региона, а 9 ноября РФ анонсировала отвод войск из Херсона на левый берег Днепра.

Почти ровно год назад, 11 ноября ВСУ начали заходить в Херсон, освободив город после многомесячной оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.