Тарнавский показал видео уничтожения квадроцикла с оккупантами на Запорожском направлении

Отмечается, что на Запорожском направлении противник во время наступательных действий пытается осуществлять перемещение личного состава малыми пехотными группами не только на бронетехнике, но и на скоростных квадроциклах.

"Погода такое, возможно, и позволяет. А Силы обороны Украины - нет. Так, в течение прошлой недели наши воины уничтожили всего 10 вражеских квадроциклов", - пишет командующий.

Также он опубликовал видео, на котором показано прекращение попытки замены личного состава россиян с использованием квадроцикла. Транспортное средство было уничтожено сбросами с дрона.

Россияне стали использовать квадроциклы

Ранее Тарнавский сообщал, что россияне в Ореховском направлении в Запорожской области стали использовать квадроциклы для перемещения между позициями.

"Противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается", - писал Тарнавский.