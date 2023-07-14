Тарнавский назвал причину отставания контрнаступления ВСУ

Украинские военные продвигаются довольно медленно из-за большого количества мин и других препятствий, установленных российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александра Тарнавского в интервью CNN .

Он отметил, что Украина проводит широкомасштабные наступательные операции, признав, что украинские войска достигли скромных успехов, особенно на юге.

Ожидалось, что контрнаступление "должно быть быстрым, с молниеносным движением, уничтожением противника, захватом каких-то рубежей, каких-то объектов и в результате достижением какой-то цели".

"Оно (контрнаступление - ред.) успешное, но не настолько, как хотелось бы каждому из нас", - сказал Тарнавский.

Генерал отметил, что отставание Украины в контрнаступлении объясняется просто: "Россияне достаточно мощно подготовились к этому событию".

Российская подготовка была сосредоточена вокруг огромных, тщательно засеянных минных полей, что усложняло передвижение и превращало украинскую технику для разминирования на мишени для российских атак. В то же время ручное разминирование является трудоемким и опасным.

"Они сделали очень плотное комплексное минирование с использованием минных полей, осколочно-фугасных боеприпасов и прямой закладки мощных фугасов, которые сейчас находятся на участках, где будут проходить техника и личный состав", - добавил Тарнавский.

Контрнаступление Украины

Некоторые союзники Украины заявляли, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось.

В Совете нацбезопасности США сообщали, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

К тому же, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о "медленном" контрнаступлении, ведь каждый метр дается нашим защитникам кровью.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что контрнаступление идет по плану, но хотелось бы, чтобы оно продвигалось быстрее.

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