Тарифи, пенсії та правила для біженців: що зміниться з 1 червня

Підвищення пенсій

У червні працюючі пенсіонери отримають надбавку до щомісячних виплат. Пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок на підставі даних від роботодавців про зарплату та страховий стаж, набутий працівником-пенсіонером з 1 березня 2020 року.

На доплату можуть розраховувати українці, яким призначили або перерахували пенсію понад два роки тому (до 1 квітня 2020 року). Крім підвищеної пенсії за червень, цього місяця будуть нараховані доплати за травень та квітень.

Працюючим пенсіонерам з мінімальною пенсією перерахунок зроблять з 1 липня 2022 року.

Ціна на газ

З початком літа в Україні зросте вартість газу. Компанія "Нафтогаз трейдинг" підвищує тарифи на блакитне паливо втричі – до 29,392 тис. грн за 1 тисячу кубометрів. Проте зміна цін стосуватиметься лише підприємств теплової комунальної енергетики.

Для населення тарифи на газ залишаться на тому ж рівні – 7,96 грн/куб.м. Через воєнний стан "Нафтогаз України" утримує ціну на газ для споживачів у рамках річного тарифного плану "Фіксований".

Тарифи на комуналку

З червня ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться - 1,44 грн/кВт.год. при обсязі до 250 кВт.год. на місяць; 1,68 грн/кВт.год – від 250 КВт.год.

Тарифи на водопостачання встановлюються водоканалами у кожному населеному пункті окремо за погодженням з НКРЕКУ.

Варто зазначити, що Кабмін рекомендував місцевим органам влади та комунальним підприємствам на час дії військового та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

Виплати ветеранам

У червні одноразову грошову виплату отримають ветерани війни. Цю допомогу перераховують щороку до 9 травня, проте цього року її перенесли.

Допомога передбачена для:

осіб з інвалідністю внаслідок війни: І групи – 4 421 грн; ІІ групи – 3 906 грн; III групи – 3391 грн;

УБД, постраждалих учасників Революції Гідності – 1 491 грн;

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 грн;

учасників війни – 612 грн.

Членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих УБД, учасників війни, які не одружилися вдруге; членам сімей загиблих захисників та захисниць України виплатять по 966 грн.

Нові умови кредитування у банках

З початком війни українські банки запровадили кредитні канікули для клієнтів. Пільговий період діяв упродовж весни. З 1 червня фінустанови повертають процентні ставки за кредитами.

ПриватБанк відміняє кредитні канікули, але ще три місяці діятимуть вигідні умови для клієнтів, які вчасно вносять обов'язковий платіж.

Якщо протягом місяця оплачується хоча б 5% від суми заборгованості, діятиме пільгова ставка 1,7%. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартною ставкою 3,4% (карта "Універсальна Gold") та 3,5% за карткою "Універсальна".

Банк також повертає обов'язкові платежі за програмами "Оплата частинами", "Миттєва розстрочка", "Авто у кредит", "Авто у лізинг", "Житло у кредит".

Для мобілізованих громадян кредитні канікули від ПриватБанку триватимуть до кінця воєнного стану.

У Monobank з 1 червня діятиме знижена ставка 1,6%. Такі кредитні умови будуть до закінчення воєнного стану.

Ощадбанк скасовує кредитні канікули для бізнесу, а за картковими рахунками їх продовжать із новими умовами. Процентна ставка встановлюється у розмірі 50% від зазначеної у договорі. Обов'язковий платіж – 2% від суми використаних коштів (замість 5%).

Скасування безкоштовного проїзду українцям до ЄС

У п'ятьох країнах Євросоюзу з 1 червня українці не зможуть їздити безкоштовно у громадському транспорті. Польща, Німеччина, Чехія, Болгарія, Швейцарія змінили правила проїзду для біженців із України. Безкоштовних квитків не буде, але при цьому запроваджуються пільгові умови.

У Німеччині проїзні на всі види громадського транспорту та у регіональних поїздах для українців коштуватимуть 9 євро. Проїзні квитки в Чехії обійдуться в 7 євро

Безкоштовний проїзд у Польщі для пасажирів з України залишиться лише за напрямками Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав, Жешув у вагонах другого класу поїздів TLK та IC. Міський громадський транспорт у Варшаві стане платним для українців із першого дня літа.

В Австрії продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для біженців ще на місяць. Так, українці у Відні до кінця червня матимуть змогу користуватися Wiener Linien без оплати. Водночас, паркування для автомобілів із українськими номерами в австрійських містах стане платним з 1 червня.

У більшості європейських країн проїзд для українських біженців досі залишається безкоштовним. Слідкувати за всіма змінами можна на спеціальному сайті Євросоюзу.

Відкриття дитячих садків у Києві

З сьогоднішнього дня в різних районах столиці відкриваються 34 комунальні дитячі садки:

Голосіївський район – 6 садків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницький район - 2 садки (№550, 809)

Деснянський район - 1 сад (№758)

Дніпровський район - 4 садки (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонський район - 3 садки (№30, 572, 704)

Печерський район - 1 сад (№424)

Подільський район - 3 садки (№307,486,777)

Святошинський район - 3 садки (№33, 179, 214)

Солом'янський район - 6 садків (№10, 63,168, 376, 382, ​​648)

Шевченківський район – 5 садків (№79, 112, 180, 429, 810)

Крім того, з 1 червня у Києві запрацюють ще 14 приватних садів. Обов'язковою умовою відновлення роботи дошкільних закладів є наявність укриття на випадок повітряної тривоги безпосередньо у будівлі або поруч із нею.

Зараховуватимуть дітей до садків лише за наявності довідки про працевлаштування обох батьків.