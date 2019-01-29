Тарифи на газ підняли в інтересах Ахметова, - експерт

Рінат Ахметов став головним бенефіціаром податкових пільг

Тарифы на газ подняли в интересах олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса.

Как отметил Герус, повышение цен на газ для населения объясняли несколькими аргументами, однако главным, по его мнению, является фискальный.

"Поскольку бюджет уже наполнился деньгами от населения и проблема дефицита бюджета исчезает, то дальше правительство/президент/коалиция начинают раздавать налоговые льготы важным людям. То есть олигархам", - написал эксперт.

В частности, он отметил, что в налоговый кодекс вносится льгота по НДС при импорте энергетического оборудования. Главный бенефициар, по мнению Геруса, - Ринат Ахметов. В бюджет-2019 не попадет несколько млрд грн.

Кроме того, эксперт напомнил о повышении, а потом отмене экологического налога на выбросы СО2. "Главный бенефициар Р.Л. Ахметов, его угольные электростанции являются крупнейшими загрязнителями. В общем - это еще миллиарды гривен", - убежден Герус.

При этом он подчеркнул, что некоторые налоги вообще не принимаются. Так, налоговый комитет Верховной рады даже не рассматривал зарегистрированные изменения, чтобы повысить ренту на уголь до 5%. Ахметов и дальше будет платить самую низкую в мире ренту на уголь 0,75%, а бюджет недополучит 3-4 млрд грн в год, пишет Герус.

"Таким образом, государственный бюджет наполнится от повышения цен на газ для населения. А олигархи должны поблагодарить всемх украинцев, которые наполнили бюджет дополнительно. Ведь теперь олигархи за небольшой откат получили налоговую льготу или отмену повышения налога. Почему в этом государстве население уже сейчас должно платить европейскую цену на газ. Но Ахметов уже сейчас должен платить в десятки раз ниже налог на экологию или ренту на уголь. Такие реформы справедливы?", - задается вопросом эксперт.

Также он отметил, что для 2-3 украинских семей отменили субсидию, что еще сэкономит более 5 млрд грн в бюджете.

"Эти люди, а также остальные более 50% домохозяйств, которые теперь дополнительно наполняют бюджет, стали относительно беднее. Ахметов и узкая группа других бенефициаров реформ стали относительно богаче, ведь им теперь не нужно дополнительно наполнять бюджет", - добавил Герус.

Напомним, ранее Герус писал, что украинцы субсидировали миллиарды на экспорт электроэнергии энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. По словам Геруса, в 2018 году ДТЭК Ахметова осуществлял субсидированный всеми потребителями экспорт электрической энергии. Сумма таких субсидий, что была заложена в тарифы на электроэнергию, составила более 1,3 млрд грн.