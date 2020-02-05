Тарифи на струм для населення в Україні тримають за рахунок тарифів для бізнесу, - "Нафтогаз"

Ціни на електроенергію для населення України штучно занижені і є найнижчими серед європейських країн, в той час як в Європі вартість струму для побутових споживачів вище, ніж для промислових. Наявна ситуація стримує розвиток бізнесу в Україні. Про це написав заступник начальника департаменту енергоефективності компанії "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк на своїй сторінці в Facebook.

"Всі вже знають, що в Україні електроенергія для населення найдешевша у Європі (фото 1). Менш відомо, що в "старій" Європі "маленькі" споживачі платять суттєво дорожче за кожну кіловат-годину, ніж більші. І нічого дивного в цьому немає. В Україні, правда, - навпаки (фото 2). В нас не шукають легких шляхів", - написав Хабатюк.





Він також звернув увагу, що в Європі ціни на струм для населення є вищими, ніж для бізнесу, в той час як в Україні ситуація протилежна, недивлячись на те, що Україна запровадила ринок електроенергії і мала зрівняти тарифи для побутових і промислових споживачів.

"Ще менш відомим, але непопулярним для висвітлення є факт, що ціни для населення в Європі вищі ніж для бізнесу. Особливо для середнього бізнесу, не кажучи вже про великий. Україна і тут відзначилась - в нас навпаки", - додав Хабатюк.

На його думку, в Україні низькі ціни на електроенергію для населення влада втримує через політичну доцільність, що призводить до перехресного субсідування - в ціну електроенернгії для промисловості закладується частина вартості струму для населення, що й гальмує розвиток бізнесу.

"Головна причина - політична доцільність тримати наднизьку ціну електроенергії для населення. І бізнесу від цього в Україні не дуже комфортно (в цьому місці можна згадувати про зарплати, робочі місця тощо)", - написав Хабатюк.

Як писало РБК-Україна, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна має відмовитись від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня цін струму для промисловості.

Директор-засновник компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль наголошував, що скасування перехресного субсидіювання і вирівнювання тарифів на електроенергію для населення та промисловості є зобов’язанням України перед ЄС.