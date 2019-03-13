Тарифи для Ахметова побили новий рекорд

Тариф ТЕС став рекордно високим за всю українську історію

Электроэнергию у угольных электростанций Украина закупала в феврале 2019 года почти в два раза дороже цен, по которым в Европе покупали электроэнергию группы донецкого олигарха Рината Ахметова. Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные ГП "Энергорынок".

Как отмечается, средняя цена продажи электроэнергии в Оптовый рынок производителями ТЭС составила 2167 грн/МВт*ч с нарастающим итогом (0,72 евро за кВт*ч). Таким образом тариф тепловой генерации вырос на 16% по сравнению с январем этого года, что является рекордно высоким тарифом ТЭС за всю украинскую историю.

При этом на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале котировалась по 49,56 евро, или около 1530 грн/МВт*ч. То есть цена украинского Энергорынка на 45% выше от цены венгерской биржи.

Как сообщало РБК-Украина, один из залогов успеха бизнеса Ахметова – формула расчета цены угля для теплоэлектростанций (ТЭС) "Роттердам плюс", введенная три года назад.

ДТЭК Ахметова добывает до 85% украинского угля и производит до 25% электроэнергии. Ему принадлежат 34 шахты и девять из 14 ТЭС. По данным Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, на формуле "Роттердам плюс" олигарх заработал более 40 млрд гривен. В конце прошлого года Антимонопольный комитет Украины отказался признавать ДТЭК монополистом.

Напомним, по словам секретаря парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктории Войцицкой, формула "Роттердам+", главным бенефициаром которой стал ДТЭК Ахметова, является "договорняком", полностью легализованным государством.